La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto recorrió las tareas de repavimentación que lleva adelante Vialidad Nacional sobre la Ruta Nacional 151, comenzando por el tramo ubicado a la altura de Quinta de Uriburu. Durante la recorrida, dialogó con el jefe de obra, quien explicó que el proyecto se ejecuta por tramos en función de los recursos y materiales disponibles, y confirmó que el campamento de obra se encuentra instalado en el predio del Sindicato de Camioneros de Catriel, donde permanecerá al menos un mes más mientras continúan los trabajos programados.

Según detallaron desde Vialidad, una vez finalizado el tramo actual está previsto avanzar con un segundo sector de repavimentación, desde el acceso sur hasta la Torre, continuando así con las mejoras sobre la principal vía de acceso a la ciudad. La obra es considerada estratégica para la conectividad de Catriel y la región, luego de años de reclamos por el deterioro de la calzada.

Durante la recorrida, la intendenta también conversó con vecinos y trabajadores que transitaban por la ruta. Muchos manifestaron su agradecimiento tras años de espera por una ruta en mejores condiciones, valorando este avance como “un primer paso muy esperado”. La presencia de maquinaria y personal en el lugar fue destacada como una señal concreta de respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

Salzotto recorrió las obras y ratificó que pedirá la reparación integral de la ruta

La jefa comunal subrayó que, si bien esta obra representa un avance importante, “no nos conformamos”. Señaló que el Municipio seguirá gestionando y exigiendo que la reparación integral de la Ruta 151 sea incluida en el Presupuesto Nacional 2026, con el objetivo de garantizar una solución definitiva a una problemática que afecta a toda la región y que ha sido motivo de reclamos constantes en los últimos años.