La Línea Sur de Río Negro tendrá este viernes un corte programado y general de energía eléctrica que se extenderá por tres horas, entre las 13 y las 16 horas. La interrupción alcanzará a las localidades de Comallo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Aguada de Guerra, Prahuaniyeu y Comicó.

La medida responde a un pedido del Municipio de Pilcaniyeu, que solicitó el corte para desarrollar tareas de mantenimiento en cercanías de la línea de media tensión que abastece a toda la zona.

En paralelo, la empresa distribuidora EDERSA llevará adelante una serie de actividades de mantenimiento preventivo en la LMT 33 kV Tramo Pilcaniyeu-Los Menucos, entre ellas:

• Reajustes de seccionamientos MT 33 kV en tramo Comallo-Onelli

• Mantenimiento de subestaciones transformadoras

• Cambio de descargadores en banco de capacitores de Los Menucos

• Poda preventiva en sectores puntuales

Para mitigar el impacto del corte, se prevé Generación Aislada en las localidades de Los Menucos y Sierra Colorada, lo que permitirá mantener el suministro eléctrico en esos puntos durante la interrupción.

El corte programado afectará a gran parte de la Línea Sur rionegrina, una región caracterizada por su extensión territorial y dependencia de la línea de media tensión para el abastecimiento eléctrico. Las autoridades recomendaron a los vecinos tomar precauciones y organizar sus actividades en función de la interrupción prevista, reforzando la importancia de la prevención y el cuidado en el uso de la energía.