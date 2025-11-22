La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción volvió a encender el corazón de Chos Malal con una primera jornada llena de música, tradición y alegría. Considerado el evento más convocante del Alto Neuquén, el predio vibró desde temprano con familias, peñas improvisadas y el entusiasmo de los miles de visitantes que llegaron para disfrutar del comienzo de una nueva edición.

El viernes tuvo como protagonistas a Los Campedrinos y Piko Frank, que hicieron cantar y bailar a un público que no se guardó nada. Con clásicos del folclore y ritmos festivaleros, la apertura dejó en claro que la fiesta promete tres días de pura energía y celebración. El gobernador neuquino Rolando Figueroa fue parte de la jornada de inauguración, disfrutó de los shows y recorrió todas las alternativas que ofrece el evento.

La programación continuará este sábado con la presentación de Los Herrera y Los Reales del Valle, mientras que el domingo será una jornada a todo ritmo con el gran cierre a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va, que pondrán el broche cumbiero a una edición que ya se siente inolvidable.

La historia de esta fiesta permite recorrer las raíces de un Neuquén profundo, marcado por la crianza de animales, el vínculo con la tierra y el valor de mantener viva una identidad cultural que atraviesa generaciones. Además de los shows musicales, el público puede disfrutar de destrezas gauchas, campeonatos de jineteada, artesanías y una amplia variedad de propuestas culturales que invitan a recorrer y celebrar la tradición local.

Con un clima festivo y un programa cargado de actividades, Chos Malal vuelve a demostrar por qué esta fiesta es un punto de encuentro imperdible para vecinos y visitantes de toda la región.