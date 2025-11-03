¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 03 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Empezaron a construir la escuela integral que promueve la inclusión en San Martín de los Andes

Más de 130 jóvenes con discapacidades serán beneficiados por el nuevo espacio educativo, que incluirá tecnología sustentable y talleres productivos.

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 14:41
Comenzaron los trabajos de construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (Eiajd) N°3 en San Martín de los Andes. Se trata de una institución educativa de servicios múltiples que brinda acompañamiento pedagógico y terapéutico a adolescentes y jóvenes con discapacidades intelectuales, visuales, auditivas, motrices y autismo.

El nuevo establecimiento beneficiará a 64 estudiantes que actualmente asisten a la sede y a 70 alumnos con inclusión en los niveles medio y adultos. La obra representa una respuesta a la demanda de infraestructura adecuada para garantizar educación inclusiva y accesible en la localidad cordillerana.

El proyecto prevé una inversión total de 3.888 millones de pesos y un plazo de ejecución de 365 días corridos. El edificio tendrá una superficie cubierta de 1.526 metros cuadrados, con un diseño en forma de L que se adapta al terreno triangular donde se construye.

El diseño contempla dos alas principales: una destinada a los sectores administrativos, servicios, cocina, sanitarios y talleres; y otra donde se ubicarán las aulas de expresión corporal, el salón de usos múltiples (SUM), el invernadero y la huerta. Este último espacio contará con acceso vehicular directo para el ingreso de materiales y conexión al patio exterior, pensado para favorecer las actividades prácticas y recreativas.

El invernadero se construirá con una estructura metálica y chapas traslúcidas que permitirán aprovechar la luz solar y resistir las condiciones climáticas de la zona. Además, el establecimiento incorporará paneles solares para generar energía eléctrica, contribuyendo a la sustentabilidad y eficiencia del edificio.

El proyecto incluye elementos esenciales para garantizar la accesibilidad y seguridad de los estudiantes, como barandas en las circulaciones, pisos de colores diferenciados en los pasillos y equipamiento específico para las distintas actividades pedagógicas. 

