Negocios con aroma a vino: así será el primer Wine & Business en Neuquén

El próximo viernes 15 de noviembre, Neuquén recibirá la primera edición de Wine & Business, un encuentro corporativo diseñado para vincular a referentes del mundo empresarial en un contexto distinto, que combina negocios, lifestyle y experiencias sensoriales. La cita será en el Comahue Golf Club, un espacio elegido por su entorno natural y su infraestructura de primer nivel.

La propuesta, creada por Cecilia Gasparri, tiene como objetivo generar un espacio donde las empresas puedan conectarse de manera más humana, relajada y creativa, fortaleciendo relaciones estratégicas y promoviendo nuevas oportunidades para el desarrollo regional. “La idea surge de unir dos mundos que siempre se cruzan: el de los negocios y el de las experiencias. Buscamos generar un espacio distinto, donde las empresas puedan vincularse de manera más humana, relajada y creativa”, explicó Gasparri.

El encuentro reunirá a representantes de los sectores energético, financiero, tecnológico, inmobiliario, de la construcción, comunicación y servicios, promoviendo el intercambio de ideas y la creación de sinergias entre los distintos actores que impulsan la economía patagónica. Uno de los momentos centrales del evento será la charla “Economía actual y proyecciones 2026: perspectivas desde distintos sectores”, que contará con la participación de empresarios, especialistas y periodistas. Los disertantes abordarán los principales desafíos y oportunidades del desarrollo económico en el mediano plazo, con foco en la realidad de la región.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de empresas líderes, bodegas reconocidas, medios locales y partners estratégicos, que se suman para consolidar este espacio de networking y reflexión. Con esta primera edición, Wine & Business busca posicionarse como un encuentro anual de referencia para el empresariado patagónico, con la mirada puesta en futuras ediciones en otras provincias del sur del país. “La calidad de las experiencias, la curaduría de los invitados y la coherencia entre contenido, entorno y propuesta son los pilares que sostienen este formato”, señalaron desde la organización.