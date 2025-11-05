Saloniti celebró la inversión provincial en nuevas escuelas y centros educativos

El intendente Carlos Saloniti celebró el nuevo paso dado por el Gobierno provincial con la apertura de sobres para la construcción del Centro de Formación Profesional N°19 de San Martín de los Andes. Calificó como “histórica” la inversión que se está destinando a la educación pública en toda la provincia.

Durante el acto, realizado en la ciudad de Neuquén capital, se presentaron dos ofertas para la ejecución de la obra: Blackhall Construcciones SRL y Guigivan SRL. La inversión será de casi 7 mil millones de pesos, con un plazo de 510 días de ejecución y una superficie cubierta proyectada de 2.300 metros cuadrados.

Del evento participaron la ministra de Educación, Soledad Martínez; los ministros Juan Luis “Pepé” Ousset (Jefatura de Gabinete) y Guillermo Koenig (Economía); la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; y la delegada provincial Eliana Rivera, junto a otras autoridades educativas.

Saloniti expresó que San Martín de los Andes está viviendo “un momento histórico en materia de inversión educativa provincial”, subrayando la importancia de “seguir apostando por la educación pública y creyendo en el Estado como motor de desarrollo social”.

El intendente destacó los avances de obras como el nuevo CPEM N°96 en Cordones de Chapelco, el edificio de la Escuela Integral N°3, la ampliación del CPEM 13, la EPET 21 y la Escuela N°33 de Quila Quina. También mencionó las escuelas ya entregadas: la 155 de Pil Pil, la 116 de Lolog y la 48 de Lago Hermoso.

Finalmente, Saloniti recordó que este mes se realizará la licitación del CIART N°5 y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo local. “Hay que seguir apostando por la educación pública, seguir creyendo en el Estado y estar convencidos de lo que estamos haciendo”, concluyó.