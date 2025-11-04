Independiente Rivadavia de Mendoza supera a Argentinos Juniors 1 a 0 en el estadio de Instituto de Córdoba por la final de la Copa Argentina 2025.

Ninguno de los cuenta con este trofeo en su vitrina y quien gane se asegurará una estrella y la participación en la próxima Copa Libertadores del 2026.

27 Minutos. Amonestado Osella en Argentinos por una fuerte infracción sobre Villa.

24 Minutos. Tercer amonestado en Independiente Rivadavia. esta vez fue Villa por hablar.

20 Minutos. Amonestado Fernández en Independiente.

17 Minutos. Es un gran partido la final de la Copa Argentina. El Bicho comenzó demasiado dubitativo e Independiente con todo. La contra es de los mendocinos que ya ganan y juegan mejor.

9 Minutos. Gol de Independiente Rivadavia, Arce. El delantero aprovechó un muy cálculo del arquero Romero, tras un centro desde la derecha que nació en un saque lateral y por el segundo palo llegó a cabecear para el primero de la noche.

5 Minutos. Amarilla para Amarfil en Independiente. Dura entrada del cipoleño contra Fattori en una salida de Argentinos.

3 Minutos. Independiente de contraataque ya tuvo la primera peligrosa en los pies de Villa. El Bicho intenta hacerse de la posesión para manejar el ritmo del partido.

21:15 Comenzó el partido.

Formaciones

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prietto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñóz; Diego Porcel, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa, Cordillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Alex Arce, Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Segio Romero llegó en semis al arco de Argentinos, en reemplazo de Diego Rodríguez, lesionado.

Prácticamente eliminado del Torneo Clausura y alejado de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales el año próximo, el equipo mendocino llega a una final histórica lejos de estar en su mejor momento en el año, tras no conseguir victorias en ninguno de los últimos ocho partidos. Sin embargo, en el Parque San Martín saben que es un partido aparte y se ilusionan con ganar su primer título nacional en la máxima categoría y jugar la Libertadores por primera vez en su historia. Vienen de caer en Mar del Plata ante Aldosivi por 3 a 1 con una formación alternativa.

Su camino en la Copa Argentina comenzó con victoria 1 a 0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, para luego eliminar a Platense por penales tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos. En octavos, la Lepra se impuso 2 a 1 contra Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final le ganó 3 a 1 a Tigre. En su último paso, antes de la final, le ganó 4 a 3 por penales a River Plate tras empatar 0 a 0 en tiempo regular y clasificó al partido por el título por primera vez en su historia.

Por su parte, el Bicho de La Paternal sigue merodeando la clasificación a los playoffs del campeonato local y compite mano a mano con Boca Juniors y River Plate por la clasificación a la Libertadores en la tabla anual, lucha de la que podría desengancharse en caso de ganar.

Además, de obtener el triunfo, lograría dar la vuelta olímpica en la máxima categoría por primera vez desde 2010, sumando a su palmarés una figurita que no tienen. En un duelo polémico y con gran rotación, Argentinos perdió su encuentro del fin de semana ante Barracas Central.

Los de la Paternal debutaron en la Copa Argentina con goleada 3 a 0 ante Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata, en cuartos 1 a 0 a Lanús y por las semifinales le dio vuelta el partido a Belgrano y se impuso 2 a 1. A 15 años de su último título, el Clausura 2010, el Bicho buscará bordar una nueva estrella en su escudo.

Datos del partido

Hora de Inicio: 21.10

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TyC Sports

Estadio: Juan Domingo Perón