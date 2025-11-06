El taller Estrategias para fortalecer el CV se llevó adelante este jueves, con el objetivo de brindar herramientas concretas para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Neuquén. La propuesta estuvo destinada a optimizar las habilidades de quienes buscan acceder al mercado de trabajo formal.

El Salón Rainbow del Casino Magic fue la sede del encuentro que forma parte del Programa de Inclusión Laboral (IncluNeu). Fue dictado por el equipo de Reclutamiento de Argentina, Bolivia y Chile de la empresa SLB.

Yoxsveli Limas, Celina Osete y la gerente de Recursos Humanos, Virginia Nervi, trabajaron sobre estrategias para mejorar la presentación personal y profesional, el fortalecimiento de los currículums y cómo potenciar posibilidades de inserción laboral.

Destacaron que la capacitación se concretó gracias a la articulación entre la empresa y la cartera provincial. IncluNeu es una política pública que tiene como objetivo generar oportunidades reales de desarrollo laboral para personas con discapacidad. Esto se busca a través de acciones de capacitación, vinculación con empresas e instituciones y acompañamiento personalizado.