El gobierno de la provincia de Neuquén dispuso el alquiler de cuatro aeronaves para fortalecer la respuesta ante la emergencia ígnea vigente en todo el territorio.

La medida, oficializada mediante el Decreto 1450/2025, lleva la firma del gobernador Rolando Figueroa y del ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

El monto total de la contratación asciende a casi 17 mil millones de pesos y busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante el alto riesgo de incendios forestales previsto para los próximos meses.

Contratación por cinco meses

El contrato tendrá una duración de cinco meses, desde noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, período que coincide con la etapa de mayor riesgo de incendios forestales.

El objetivo es contar con medios aéreos adecuados para reforzar las tareas de prevención, mitigación y combate del fuego en toda la provincia.

Coordinación regional con Río Negro y Chubut

Los operativos se desarrollarán bajo la órbita del Comando Unificado Regional, que reúne a los servicios de manejo del fuego de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Este esquema permitirá la movilización conjunta de unos 600 brigadistas y el uso de aeronaves propias o contratadas, con un sistema de cooperación y disponibilidad recíproca entre las tres provincias patagónicas.