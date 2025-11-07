Diversas localidades del sur de Río Negro fueron afectadas este jueves por lluvias intensas y caída de granizo, en el contexto de un fenómeno meteorológico que había sido anticipado por alertas emitidas durante la semana. El Cuy fue una de las zonas más impactadas, con registros de precipitaciones que activaron el monitoreo institucional y la evaluación de daños por parte de los vecinos.

La Comisión de Fomento El Cuy informó que se mantiene el seguimiento de la situación, especialmente en áreas rurales y viviendas expuestas. La localidad se encuentra ubicada en el centro de la meseta patagónica. El fenómeno se concentró principalmente en horas de la tarde, con ráfagas de viento, lluvias intensas y granizo que generaron preocupación en la comunidad. Si bien no se reportaron evacuaciones, se evalúan los posibles daños en techos, cultivos y caminos vecinales.

El Cuy está conectada con Roca y otras poblaciones de la Línea Sur a través de la Ruta Provincial 6, una vía estratégica para la comunicación y el abastecimiento en esta extensa región del centro rionegrino. Las autoridades locales mantienen contacto con organismos provinciales ante eventuales necesidades de asistencia.

Desde el área de Protección Civil se recomendó a la población extremar precauciones ante nuevas precipitaciones y mantenerse informada a través de los canales de información oficiales. El monitoreo continúa en toda la región sur, con especial atención en zonas rurales y parajes dispersos.