Alrededor de las 1:45 de la madrugada del sábado, se cortó la tranquilidad en Centenario. Un choque ocurrió en la intersección de Cuba y Elías Sapag, en el barrio Vista Hermosa. Según registraron las cámaras de seguridad, un Chevrolet Corsa color gris colisionó con una Chevrolet S10 que estaba estacionada sobre la vía pública.

El fuerte impacto despertó a varios vecinos que, al asomarse, alcanzaron a ver cómo el conductor maniobraba para huir del lugar, pese a tener el frente del auto visiblemente dañado.

Daños materiales y búsqueda del responsable

Los propietarios de la Chevrolet S10, que aún se encuentra en proceso de pago, hallaron la parte trasera del vehículo con importantes daños. Indicaron que, si no logran dar con el responsable, deberán afrontar los costos de reparación por su cuenta.

Gracias a las imágenes de videovigilancia, lograron identificar el modelo y color del auto que provocó el siniestro. Sin embargo, aún no pudieron obtener la patente del Chevrolet Corsa, por lo que apelan a la colaboración de los vecinos del sector.

Vecinos y redes sociales, claves en la búsqueda

A través de redes sociales y grupos comunitarios, los damnificados difundieron el video y pidieron información que ayude a ubicar al responsable. Sostienen que, por el estado del vehículo, “no debería ser difícil de reconocer” en la zona.

Quienes tengan datos sobre el Chevrolet Corsa gris involucrado pueden comunicarse con la Comisaría Quinta de Centenario o aportar información en las redes vecinales del barrio Vista Hermosa.

Las autoridades recomiendan conservar los registros de cámaras particulares o de comercios ante hechos similares para facilitar las investigaciones.