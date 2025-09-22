El BPN lanzó una línea de crédito para estudiantes y docentes: hasta $5 millones para comprar tecnología

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció una nueva línea de crédito pensada para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a equipamiento informático esencial para la formación académica. Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 36 meses y una tasa muy conveniente del 18 por ciento. Todos los requisitos, mayores detalles e información de comercios adheridos estarán disponibles en la página web del BPN.

La medida fue presentada por el gerente comercial del banco, Guillermo Seisdedos, quien explicó en La Primera Mañana que se transmite por radio AM550, que la iniciativa acompaña la política educativa del gobierno provincial, enfocada en garantizar la inclusión digital.

La línea de crédito estará disponible desde este martes 23 de septiembre y ofrece hasta cinco millones de pesos por persona, con un plazo de devolución de 36 meses y una tasa fija nominal del 18% anual, sensiblemente menor a las tasas del mercado, que actualmente superan el 60% en préstamos personales. Según Seisdedos, se trata de una tasa “totalmente subsidiada”, pensada para que más familias y docentes puedan acceder a computadoras, notebooks, impresoras, tablets y otros elementos informáticos clave para el desarrollo educativo.

El beneficio está destinado a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario, así como a docentes en actividad en la provincia. En el caso de los estudiantes, deberán presentar un certificado de alumno regular y, si son menores de edad, sus padres o tutores deberán acompañar la solicitud con la partida de nacimiento o la documentación que acredite la relación. Además, será necesario contar con una factura proforma emitida por un comercio adherido al BPN, detallando el equipamiento que se desea adquirir. En el caso de los docentes, deberán presentar el recibo de sueldo junto con la misma factura.

El préstamo no se entrega en efectivo. Una vez aprobado, el monto se transfiere directamente al comercio donde se realiza la compra, asegurando que el dinero sea utilizado exclusivamente para la adquisición del equipamiento declarado. Actualmente el banco cuenta con algunos comercios adheridos que ya trabajan en el rubro de electrodomésticos y tecnología, y durante esta semana se sumarán más locales en distintos puntos de la provincia. La lista completa de comercios habilitados será publicada en el sitio web del BPN.

Quienes ya sean clientes del banco podrán comenzar a gestionar la línea de crédito desde esta semana. Aquellos que aún no lo sean deberán abrir una cuenta, trámite que puede realizarse fácilmente en cualquier sucursal. "La línea estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que podrá aprovecharse también durante el próximo ciclo lectivo", agregó.

Con esta propuesta, el Banco Provincia de Neuquén busca aportar a la igualdad de oportunidades en el acceso a herramientas tecnológicas, fundamentales para el estudio y el trabajo docente. Se suma así a otras iniciativas impulsadas por el gobierno provincial, como becas y entrega de dispositivos, que apuntan a reducir la brecha digital en el sistema educativo neuquino.

Mira la entrevista completa acá: