Pronóstico: feriado con alerta amarilla en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles del pronóstico del tiempo para este feriado 1 de mayo. En ese contexto, en la zona Confluencia de Neuquén, la primera jornada del nuevo mes no presenta alertas meteorológicas o posibilidad de precipitaciones, aunque el viento se hará sentir durante la tarde. No obstante, estas condiciones meteorológicas no serán las mismas en otros lugares de la provincia donde sí rige una alerta amarilla por nevadas.

En Neuquén capital, la madrugada de este feriado estará protagonizada por cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias, mientras que la máxima llegará a los 10 grados. Las condiciones se mantendrán hacia la mañana con un leve ascenso de la temperatura y una máxima pronosticada de 12 grados. Además, habrá viento leve del sector Sudoeste. En tanto, la tarde será típica de otoño con un cielo más despejado y una máxima de 20 grados. Además, el viento será de 30 km/h y las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h. Por la noche, la temperatura bajará un poco y la máxima esperada es de 14 grados, mientras que el viento calmará su intensidad.

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por nevadas en diferentes sectores de la Cordillera. En un principio, se informó que la advertencia rige para la provincia rionegrina en Bariloche y la zona cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquincó. Allí, se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 40 centímetros, aunque los valores podrán ser superados en otras zonas. En cuanto a Neuquén, se informó más tarde que la alerta para el Día del Trabajador también se extendió para la región de Los Lagos. En lugares como Villa La Angostura y San Martín de los Andes, también se esperan lluvias y una máxima de tan solo 11 grados.