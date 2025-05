Río Negro: test gratuito para detección del cáncer colorrectal

Con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico precoz, el Ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha una campaña centrada en el cáncer colorrectal. Desde hoy y hasta el viernes 30, todos los centros de salud de la provincia ofrecerán, de manera gratuita, un test simple y no invasivo que permite detectar signos tempranos de esta enfermedad.

La iniciativa forma parte del trabajo del Programa Provincial de Control de Cáncer y está destinada, principalmente, a personas de entre 50 y 75 años, grupo etario donde se registra la mayor incidencia de este tipo de cáncer.

El estudio consiste en un análisis de materia fecal para detectar sangre no visible a simple vista. No requiere preparación previa, ni dieta especial, y puede realizarse en pocos minutos. En caso de obtener un resultado positivo, no significa necesariamente que la persona tenga cáncer, pero sí indica la necesidad de avanzar con estudios complementarios, como una videocolonoscopía.

Desde el Ministerio advierten que quienes tengan antecedentes familiares de cáncer colorrectal o presenten síntomas visibles (como sangre en las heces, anemia inexplicable, entre otros), no deben realizar este test inicial, sino consultar directamente en su centro de salud para determinar qué estudios son los adecuados para su caso.

Además de ofrecer el test, la campaña tiene un fuerte componente educativo. Busca orientar a la población sobre qué controles deben realizarse según la edad o los factores de riesgo, e insiste en la importancia de adoptar hábitos saludables: una alimentación variada y rica en frutas y verduras, actividad física regular, y la reducción del consumo de tabaco y alcohol.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

Se trata de un tipo de cáncer que afecta el colon y el recto, es decir, el intestino grueso, y que, en la mayoría de los casos, se origina en lesiones benignas llamadas pólipos. Estas formaciones pueden tardar más de una década en transformarse en tumores malignos si no se detectan y extirpan a tiempo. Por eso, el control preventivo es clave: detectarlo temprano puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y la recuperación.