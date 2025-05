Ficha Limpia en Cipolletti: el municipio patagónico que avanza con una de las ordenanzas más estrictas del país

En un contexto de debate político nacional, la rosca por el proyecto político de "Ficha Limpia" no para. No hay descanso tampoco para los funcionarios que aprobaron dicha normativa durante la sesión ordinaria N.º 1031 del Concejo Deliberante de Cipolletti. Pero no es como cualquier otro, se trata de uno de los casos de mayor rigurosidad en materia de ética pública del país.

La normativa establece que toda persona con condena penal por delito doloso con sentencia firme en segunda instancia no podrá presentarse como candidato ni ser designado en cargos públicos electivos ni ejecutivos dentro del ámbito municipal.

“Cipolletti es uno de los municipios con criterios más estrictos en Ficha Limpia, seguro. No sé si el más, pero debemos estar entre los primeros del país”, aseguró el intendente Rodrigo Buteler en una entrevista concedida a AM550, en el programa La Primera Mañana.

Una norma pionera en la región

El proyecto de ordenanza, identificado como Expediente CD-007-M-2025, no sólo se centra en los delitos vinculados a la administración pública, sino en cualquier tipo de delito doloso, desde hurtos hasta estafas. La condición es que exista una condena en primera y segunda instancia, lo que eleva el estándar de control respecto de otras jurisdicciones.

“Un robo, un hurto, cualquier delito con doble instancia automáticamente te deja fuera de carrera para ocupar un cargo en la Municipalidad”, enfatizó Buteler. “Y no solo para ser candidato, también para ser funcionario.”

La ordenanza ya contaba con antecedentes locales: años atrás, Cipolletti había sancionado normas que impedían la participación política de deudores morosos. Sin embargo, esta nueva reglamentación eleva aún más la vara en términos de ética pública.

Un consenso político poco común

Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue el consenso político alcanzado. En un contexto nacional donde proyectos similares no prosperaron por divisiones partidarias, en Cipolletti todos los bloques aprobaron la iniciativa sin objeciones.

“Tenemos concejales del PRO, del ARI, y nosotros que somos Juntos Somos Río Negro. Todos acompañaron esta legislación sin ningún tipo de reparo”, destacó el jefe comunal.

Durante el tratamiento en comisión también participaron referentes como el legislador Lucas Pica, la legisladora Lorena Yensen y el director legal del municipio, Sebastián Caldiero, quienes realizaron aportes clave al texto final.

Transparencia como política de gestión

Consultado sobre si esta ordenanza afectaría al gabinete actual, Buteler fue categórico: “No, ninguno. Tenemos un estándar de transparencia que sería raro que alguien haya llegado a ser funcionario con antecedentes penales”. No obstante, recordó que durante su gestión sí fueron apartados trabajadores municipales por irregularidades, aunque estos no ocupaban cargos jerárquicos.

La nueva norma busca consolidar un marco ético que trascienda gestiones y colores políticos. “Esto no va a depender de los valores que tenga el intendente de turno”, subrayó.

Una demanda social que no cesa

En un país históricamente marcado por escándalos de corrupción, la sanción de este tipo de normativas responde a una demanda ciudadana creciente por transparencia.

“Es algo que debería ser natural, que no tendríamos que estar discutiendo. Pero la caja de resonancia mediática es fuerte porque a la gente le importa. Y este es un mensaje claro: legalmente no se puede, no va a suceder”, concluyó el intendente.

Así, Cipolletti se convierte en referente regional en la aplicación de una Ficha Limpia amplia, rigurosa y con respaldo unánime, en tiempos donde los consensos son cada vez más escasos. Un paso firme hacia una política más ética y transparente.