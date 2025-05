Macri le imputó a Milei una "alucinación seria" por Ficha Limpia

La confrontación con motivo central en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, está en su máximo nivel entre el presidente Javier Milei y el ex Mauricio Macri, a tal punto que, a la acusación presidencial de que Ficha Limpia había fracasado por un acuerdo entre el PRO y el Kirchnerismo, Macri contestó con un contundente "es una alucinación seria".

"Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", dijo el ex presidente.

Milei había asegurado que Macri y Cristina Kirchner habían hecho "un acuerdo para ir en contra" del proyecto rechazado en el Senado por el voto negativo de dos senadores misioneros. A esto le siguieron declaraciones varias en el sentido contrario, en concreto, que el acuerdo era de Milei con Cristina.

A todo esto, Milei jura y perjura que el proyecto rechazado era suyo: "Tomé el proyecto lleno de errores de (Silvia) Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo puse el cuerpo", dice el Presidente.