La UCR neuquina debatirá en Zapala si va con lista propia

La Unión Cívica Radical neuquina tendrá su convención el próximo sábado en Zapala, y ya comenzaron a trascender algunas de las definiciones que arrojará el encuentro.

“Muchos quieren ir con candidatos propios a las elecciones. Una fuerte corriente quiere esto, llevando el sello de la UCR como bastión” aseguró el dirigente neuquino Rubén Fernández Seppi, en diálogo con el programa “Neuquén.Ar”, que se emite por AM 550.

Sin embargo, Seppi no descartó aliarse a otras fuerzas. “Puede ser alguna alianza con otros partidos que quieran ser tercer opción en la Provincia, lejos de Neuquinizate y de La Libertad Avanza” anticipó.

Consultado acerca de si la renuncia del ex secretario de Producción de Neuquén, Juan Peláez, al gabinete del gobernador Rolando Figueroa estaría relacionada con ese posible armado político, lo relativizó.

La UCR nacional daría el 'visto bueno'

“Juan es un importante cuadro, pero esta posibilidad (de que la UCR presente candidatos propios) ya se venía madurando, y justo coincidió” aseguró.

Por último dijo que el partido a nivel nacional “dará el visto bueno a lo que la Provincia decida”. Y que si en la convención zapalina surgieran nombres de posibles candidatos “serán materia de análisis”.

Mirá la nota completa: