Les robaron hasta las cenizas de su madre y no pudieron dar el último adiós

Una vecina de Neuquén denunció públicamente en la radio AM550 una serie de robos reiterados que sufre su familia en la ciudad. Lo que en principio parecía un nuevo episodio de inseguridad se transformó en un hecho profundamente conmocionante: entre los objetos robados, los delincuentes se llevaron la urna con las cenizas de su madre fallecida.

La mujer relató con dolor que no es la primera vez que su familia sufre un robo, pero esta vez el impacto emocional fue devastador. “Nunca lo hicimos público porque me tiene totalmente desgastada, pero...se llevaron la urna con las cenizas de mi madre”, expresó al aire en el programa La Primera Mañana.

La mujer explicó que aún no pudieron cumplir el último deseo de su madre: esparcir sus cenizas en el lugar que ella había elegido. “No pudimos desparramar sus cenizas ni ponerla donde ella quería que la pusiéramos. ¿Hasta dónde van a dejar que esta gente siga humillando y destruyendo la vida de la gente?”, reclamó con desesperación.

Indignación por el robo de las cenizas de su madre. Foto ilustrativa

Sin dar detalles específicos sobre el barrio donde ocurrieron los hechos, la vecina aseguró que la situación la desbordó y que se siente profundamente desamparada. “Yo no puedo creer que la gente ni siquiera tenga un poco de corazón para devolver la urna de las cenizas de mi madre. Hasta ese punto hemos llegado, que a nadie le importa nada de nadie, como si fuera tierra abandonada”, lamentó con la voz quebrada.

El caso, que aún no fue confirmado oficialmente por las autoridades, pone en evidencia no solo la creciente preocupación por la inseguridad en ciertos sectores de Neuquén, sino también el grado de insensibilidad que puede alcanzarse en algunos hechos delictivos. “No respetan ni siquiera a la gente fallecida. Me dan pena”, concluyó la mujer, visiblemente afectada.

Mientras tanto, no se conocen avances en la investigación ni se ha recuperado la urna robada, que para la familia representa un valor irremplazable. La denuncia conmueve y, al mismo tiempo, invita a reflexionar: ¿Cuánto más debe soportar una sociedad hasta decir basta?