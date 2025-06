Qué se sabe del hijo de un exgobernador de Neuquén que fichaba y se iba: viajó al Caribe

No pidió licencia por vacaciones, pese a que, en la práctica, no hubiese sido necesario, porque se comprobó que hacía mucho tiempo sólo fichaba y se iba, sin cumplir con su horario de trabajo. Lo cierto es que ahora se sabe que al ex hijo del gobernador al que le suspendieron la acreditación de haberes por faltas graves ni siquiera está en el país.

Se trata de Nicolás Evaristo Salvatori, qué, según trascendió, estaría disfrutando de una playa de República Dominicana. El hecho generó indignación porque el equipo de auditores gubernamental pidió que se le inicie sumario administrativo debido a que comprobaron que cometió faltas graves, ligadas a sus inasistencias.

Sumario administrativo

Cabe recordar que el inicio del sumario se pidió el jueves pasado, “por entenderse que la gravedad y verosimilitud de los hechos investigados justifican esta medida hasta tanto se resuelva su situación de fondo en sede administrativa”.

El hecho de que Nicolás Salvatori sea hijo del ex gobernador Pedro Salvatori viene a refrendar aquello que aseguró Rolando Figueroa acerca de que, en Neuquén, se acabaron los privilegios.

Hace apenas una semana, en una conferencia, el gobernador se refirió a este agente y, sin mencionarlo en forma expresa, señaló:

“No viene trabajar hace 18 años y hoy se quiere jubilar, es nuestro deber como neuquinos decirle ´vos no te podés jubilar porque has estafado al pueblo de Neuquén´ y los que más tienen que dar el ejemplo son los que tuvieron algún beneficio para acceder” dijo el mandatario.

Ahora, la noticia de su ‘descanso’ en el Caribe llegó de voces neuquinas. Lo vieron en Bayahíbe, una exclusiva playa que es ideal para el buceo. Mientras tanto, el sumario avanza.