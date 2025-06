El Municipio de Neuquén le exige a Nación una deuda de $48 mil millones

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la presentación al Ministerio del Interior de un reclamo para el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda que Nación mantiene con el municipio capitalino. Anticipó que además acompañará al gobierno de la provincia de Neuquén por, también, deudas que el Ejecutivo Nacional tiene con su administración.

“¿Por qué tenemos nosotros, la ciudad de Neuquén, subsidiar al gobierno nacional?”, interrogó y puntualizó que con esos fondos la Nación subsidia a otras provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Insistió: "Los fondos que reclamamos van a ser utilizados para las obras que necesita una ciudad, la de Neuquén, que está permanentemente en transformación".

El monto exacto de la deuda que Nación mantiene con la ciudad de Neuquén es de $48.105.921.599,05. Está basada en contratos para obras suscriptos por Nación e incumplidos por el gobierno nacional, que la Municipalidad de Neuquén concluyó con fondos propios.

Con respecto a la deuda del gobierno nacional con la ciudad de Neuquén, Gaido manifestó que "a un año y medio de gestión del gobierno nacional sigue empeorando. Lo que nos parece razonable es que primero, se cancele la deuda con la ciudad de Neuquén, y segundo no es necesario firmar porque es plata nuestra. No es plata para gastos corrientes como salarios, sino que es para obras con las que se comprometieron y no cumplieron".

Señaló que hay contratos firmados e iniciados. En este sentido, expresó: "Respeto al gobierno nacional de tomar la decisión de no llevar adelante obras, pero tienen que cumplir con las cosas firmadas, y esto tiene que ver con lo que proponen de la legalidad y con cumplir con las normas".

Gaido resaltó que la capital neuquina duplica la cantidad de obras ejecutadas en comparación del promedio nacional.

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal aseguró que la situación fiscal y económica de Neuquén es alarmante debido a la injusta distribución de los impuestos y la coparticipación. Señaló que “a pesar de ser una de las provincias que más contribuye a la economía nacional, Neuquén solo recibe 51 pesos de cada 100 que aporta al gobierno nacional. Esto es una clara injusticia que afecta directamente la vida cotidiana de nuestros ciudadanos”.

En esta línea dijo que "los impuestos nacionales que pagamos por compras en supermercados, combustible y otros productos y servicios deberían revertir en nuestra provincia, pero lamentablemente no es así. Neuquén está subsidiando a otras provincias y esto no es aceptable”.

"Es hora de que el gobierno nacional revise este sistema y garantice una distribución más equitativa de los recursos. Los neuquinos merecen recibir lo que les corresponde y que se invierta en nuestra provincia para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

"No podemos seguir permitiendo que seamos tratados de manera injusta. Es hora de reclamar lo que es nuestro por derecho y trabajar juntos para construir un futuro más próspero para Neuquén", enfatizó Gaido.

“La ciudad de Neuquén tiene un plan de obra histórico, un plan de obras que se basa en un porcentaje que es el más alto sin lugar a duda de la República Argentina, es el 45% de los recursos destinado a obras”, dijo Gaido.

La ciudad sumará 3.000 cuadras de asfalto

En una presentación efectuada pasada las 13 en la Sala de Situación, el intendente Gaido hizo una revista de la situación de las cuentas municipales. “Somos un Estado eficiente”, remarcó dando números para señalar -entre otros aspectos- que el programa de obra pública superará la meta inicial de 3000 cuadras de pavimento.

“Llegaremos a las 3.400”, anunció y objetivó con imágenes que esto está repartido de manera equitativa en los cuatro puntos cardinales de la urbe neuquina. También, mencionó la presencia de la Municipalidad en los loteos con servicios y el avance de la reformulación de centros comerciales en shoppings a cielo abierto.

“Esto significa que con recursos propios y a través de una administración eficiente hemos destinado el presupuesto a obras, también desarrollando muchas de esas obras en conjunto con la Provincia, como es el plan de ingreso de la ciudad, específicamente al norte, en avenidas como Crouzeilles y el desarrollo que venimos proyectando también con pluviales y recursos hídricos”, avanzó el jefe comunal.

Entre otros corredores que transformaron la movilidad y que cruzan a la ciudad habló, por caso, de Necochea, Saavedra, Chivilcoy, Soldi, Los Paraísos, Solalique y Sengur.

Las cuentas ordenadas

El intendente destacó que la gestión de la ciudad de Neuquén incluye una visión que parte de tener las cuentas ordenadas como premisa fundamental, pero también de ejecutar obras mediante un estado presente: “Neuquén es una ciudad, que hace, que se desarrolla, planifica y que da respuestas y hoy está dentro de las capitales más importantes de Argentina”.

En este sentido, señaló que uno de los puntos claves fue mantener un control sobre el personal de manera tal que la incidencia del pago de los sueldos en el presupuesto municipal no sea tan alto. “Hoy el 25% se destina al personal. Somos el único municipio del país con esta cifra y, además, esto tiene directamente relación con el porcentaje que va obras públicas”, expresó especialmente.

Gaido resaltó que la capital neuquina duplica la cantidad de obras ejecutadas en comparación del promedio nacional y, a la vez, vivencia un fuerte crecimiento en su población y en su economía.