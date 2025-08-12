Termas y nieve: Copahue vive su mejor temporada turística

Durante los primeros dos meses de la temporada 2025, más de 600 turistas eligieron las Termas de Copahue, cifra que representa el doble de visitantes en comparación con el mismo período del año anterior.

El Ente Provincial de Termas promueve desde 2024 una propuesta turística innovadora que solo se encuentra en lugares como Alaska, Japón e Islandia: bañarse en aguas termales cálidas en medio de un paisaje nevado, con fumarolas y vapores volcánicos que caracterizan la región.

“Este crecimiento refleja el compromiso y el trabajo constante de Termas para posicionar a Copahue como un destino invernal de referencia, algo que parecía inalcanzable hace dos años”, expresó Matías Ramos, presidente del Ente.

El producto denominado Termas Nieve tuvo 300 visitantes en el invierno pasado, mientras que este año la cifra se duplicó gracias también a la incorporación de Termas bajo las Estrellas, que ofrece baños termales nocturnos.

Entre los atractivos destaca la Laguna del Chancho, reconocida por sus aguas cálidas y fangos azufrados, enmarcada por un manto de nieve que crea una experiencia visual y sensorial única.

Además, la oferta se amplía con servicios como masajes locales y completos, tratamientos faciales con algas y paquetes especiales para familias.

Los precios se mantienen durante toda la temporada: el ingreso a las aguas sulfurosas o ferruginosas cuesta 50.000 pesos, mientras que un masaje total tiene un valor de 70.000 pesos, con descuentos del 50% para residentes neuquinos y promociones para grupos familiares.

Para más información y reservas, los interesados pueden visitar www.termas.neuquen.gov.ar, seguir las redes sociales oficiales o contactarse vía Whatsapp al 299-6013027.