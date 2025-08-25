Río Negro abre una nueva etapa del plan para comprar maquinaria agrícola

El campo rionegrino tiene una buena noticia, se abrió una nueva etapa del PAR Maquinarias Agrícolas 2025, un programa que permite a productores y productoras acceder a equipos en condiciones financieras poco habituales en el mercado. Lo impulsa el Gobierno provincial junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Río Negro Fiduciaria.

Detrás de los números fríos hay un alivio concreto. Son $1.500 millones disponibles a través del Fideicomiso de Maquinaria, con la modalidad de leasing que financia hasta $70 millones, IVA incluido. El pago se estira en 60 cuotas y la tasa se calcula a la mitad de la que cobra el Banco Nación, más un 2%. Para entrar, basta con la garantía de la inscripción en el registro automotor y un pagaré equivalente al 30% adicional.

El ministro Carlos Banacloy lo explicó con simpleza: “Esta herramienta llega a cada rincón de la provincia atendiendo necesidades concretas de quienes producen todos los días”. El foco está puesto en mecanizar, optimizar procesos y darle valor agregado a lo que sale de la tierra rionegrina.

La oportunidad no es para cualquiera, los productores tienen que estar radicados en Río Negro y presentar una serie de papeles, desde el Certificado MiPyME hasta el RENSPA y la libre deuda, para demostrar que están en regla. La adjudicación la define un Comité Técnico con representantes de la Provincia, el CFI y Río Negro Fiduciaria, para garantizar transparencia.

El programa se suma a otras herramientas de financiamiento que viene ofreciendo la provincia, como el FOGARÍO y la Agencia de Desarrollo Económico. En tiempos donde acceder a crédito es casi un imposible, esta nueva edición del PAR se convierte en una puerta que muchos productores no piensan dejar pasar.