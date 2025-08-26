Neuquén avanza en la licitación del Hotel Termas de Copahue con cinco oferentes

El gobierno de Neuquén concretó la apertura de sobres de la licitación para la concesión del histórico Hotel Termas de Copahue. En el acto, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, se confirmó que cinco oferentes presentaron propuestas para hacerse cargo de la explotación del complejo turístico. El proceso busca garantizar transparencia y fortalecer el desarrollo del destino.

El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, destacó que se trata de un momento importante para la actividad turística en Copahue y Caviahue. Señaló que la revisión de la documentación presentada por los interesados será la próxima etapa del proceso. La concesión incluye un plazo de 15 años con la posibilidad de extenderlo cinco años adicionales.

El inmueble cuenta con más de 12.400 m², de los cuales 3.098 m² son cubiertos, y dispone de 152 plazas distribuidas en 81 habitaciones. Además, ofrece múltiples espacios comunes, entre ellos recepción, salón comedor, bar, sala de estar y áreas de servicios. Su infraestructura es considerada clave para potenciar la oferta turística regional en las próximas temporadas.

Con la concesión se busca garantizar hospedaje, restaurante, confitería y servicios adicionales en línea con la creciente demanda en Copahue. El modelo de gestión que impulsa el gobierno provincial se replica en otras áreas como el centro de esquí Chapelco, las hosterías del norte neuquino y el plan de rutas en ejecución. Todas las acciones están orientadas a dinamizar el turismo y el crecimiento económico.

El gobernador Figueroa remarcó que se trata de un hito para la provincia, que apuesta a recuperar y poner en valor la infraestructura turística. A la par, se ejecuta un programa de mejoras en hosterías, asistencia al personal y nuevas capacitación en atención al visitante. También se avanza con un plan vial que prevé 600 kilómetros de pavimento en los próximos cuatro años, más de la mitad de lo construido históricamente en Neuquén.