Miércoles 27 de Agosto, Neuquén, Argentina
Cierra la sede de fundación que acompaña a niños y adolescentes con cáncer

El espacio ofrecía alojamiento y contención a familias de toda la provincia con hijos con cáncer. La organización se reorganiza para mantener la asistencia, pero pierde el contacto directo con quienes atiende.

Por Fabian Rossi
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 10:00
La sede de Viedma funcionaba como punto central para familias del interior provincial.

La Fundación Anyarc, que acompaña a niños y adolescentes con cáncer en Río Negro, cerró una de sus sedes en Viedma tras no poder continuar con el alquiler. Allí las familias recibían alojamiento, desayuno y almuerzo mientras sus hijos eran atendidos en controles oncopediátricos. Además, el lugar era un punto de recepción de donaciones y armado de bolsones de alimentos que luego se entregaban a quienes los necesitaban.

Ante esta situación, la fundación reacomodó sus actividades en un espacio más pequeño, centrado únicamente en la logística de alimentos y en la atención de solicitudes puntuales. Sin embargo, los voluntarios lamentan perder la cercanía con las familias y la contención que antes podían ofrecer cara a cara, que era uno de los valores centrales del trabajo de Anyarc.

La organización depende parcialmente del sistema de estacionamiento medido y pago de la ciudad, que le permite financiar parte de su funcionamiento. Sin embargo, los ingresos son limitados y no alcanzan para mantener una sede completa. Por eso buscan alternativas, como la venta de terrenos, para conseguir un nuevo espacio propio que permita retomar el alojamiento y la asistencia integral a las familias.

Mientras tanto, la fundación continúa acompañando a los pacientes y sus familias desde el impacto del diagnóstico y durante el tratamiento, buscando garantizar apoyo emocional, alimentos y asistencia básica, incluso en medio de estas dificultades financieras. El desafío ahora es mantener la cercanía con quienes más lo necesitan mientras se trabaja por una sede estable y sostenible en el futuro cercano.

El desafío ahora es mantener la cercanía con quienes más lo necesitan.

Con el cierre, la fundación mantiene la logística de bolsones de alimentos y asistencia, pero deja de ofrecer alojamiento y desayuno a los pacientes y sus familiares.

