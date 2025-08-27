Centro de formación docente impulsa la creación de la bandera de Las Lajas

Resaltando la importancia de la identidad y la participación ciudadana en la creación de un símbolo que represente a la comunidad, tres profesoras del Instituto de Formación Docente (IFD) 7 de la ciudad de Las Lajas realizaron el lanzamiento oficial de la convocatoria pública que le permitirá a la ciudad contar con su propia bandera.

El proyecto, que cuenta con la participación y auspicio de áreas de la Municipalidad de Las Lajas, busca crear un símbolo que represente la historia, la cultura y los valores de la población. Así lo definió la profesora Yanina Salinas, en contacto con Mejor Informado. “Ser el puente en este hecho histórico que es la creación de la bandera oficial de nuestro pueblo implica un gran honor y una tarea muy seria, ya que es un proyecto que posibilita la conexión entre diferentes grupos e ideas. Es mediar la conexión entre nuestra historia, nuestro pasado con nuestro presente”, reflexionó la docente.

Además de Salinas, participan y coordinan esta iniciativa educativa sus pares Cintia Taborga y Micaela Alcalá. Las docentes de las distintas carreras que posee el IFD, coincidieron en señalar que “nos cabe una gran responsabilidad en esto de guiar, acompañar y ser referentes en un proceso cuyo resultado sea un reflejo auténtico de la identidad y la cultura de nuestro pueblo ya que es una insignia que nos representará no solo a los ciudadanos actuales sino a las generaciones futuras”.

El concurso

La profesora de educación secundaria en Física, Yanina Salinas, explicó que la génesis del proyecto data del año pasado luego de participar de un curso de Ceremonial y Protocolo dictado en la ciudad de Plaza Huincul por el prestigioso docente Aníbal Gotelli, quien es el presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales (CIDEC). “Allí nació la idea de crear una bandera para Las Lajas, que es uno de los pueblos más antiguos de la provincia. De esta manera se armó un grupo de trabajo y se avanzó de manera articulada con Cultura y Protocolo municipal para ir puliendo detalles”, explicó la educadora.

Añadió que “básicamente es un proyecto sobre el diseño de la bandera de la ciudad que se llama “Una insignia que nos represente” y la idea es que pueda participar la mayor cantidad de de gente posible”. En este sentido destacó que pueden participar niños desde de los 12 años y apuntando en especial a las escuelas primarias; ya que se puede participar en forma individual o grupal. Asimismo lo podrán hacer los vecinos residentes y aquellos que por cuestiones de trabajo o estudio están fuera de la localidad. Como así también miembros del Ejército o Gendarmería, que alguna vez hayan habitado el sueño lajeño y atesoren aún un sentido notorio de pertenencia.

En cuanto a la premiación aún no está definido desde la organización. Sin embargo aclararon y ponderaron que “estimamos que el mayor premio es quedar en la historia de la localidad con un proyecto tan importante y que sin dudas reflejará la identidad y la esencia de nuestro pueblo en una bandera propia”.

El concurso tendrá una validación de participación desde el 1 de octubre al 12 de diciembre del presente año. Los interesados recibir más información o las bases del concurso pueden escribir a: insignialaslajas@gmail.com