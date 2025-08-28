Fuerte respuesta del municipio a una vecina que denunció un secuestro ilegal de su auto

La historia comenzó el lunes 23 de junio. Una vecina de Neuquén capital, estacionó su auto en Sargento Cabral al 700, como lo hacía habitualmente, y se fue a trabajar. Al regresar, se encontró con la sorpresa: el vehículo ya no estaba.

“Estaciono todos los días en el mismo lugar hace más de un año. Cuando volví, mi auto había desaparecido. No vi grúa, no había carteles ni testigos que me dijeran qué pasó”, relató en Radio 7.

Creyendo que se trataba de un robo, hizo la denuncia en la Comisaría 1° y el seguro le pagó la indemnización correspondiente. Pero semanas después recibió una notificación inesperada en su domicilio: se trataba de un aviso del municipio, que la instaba a retirar el auto de un predio municipal donde estaba bajo guarda.

“Me entero de que el auto estaba en el predio de Tránsito, pero nunca me notificaron correctamente. Me dijeron que debía pagar el acarreo, cuando yo ya lo había denunciado como robado”, contó.

Creyendo que se trataba de un robo, la mujer hizo la denuncia en la Comisaría 1° y el seguro le pagó la indemnización correspondiente. Pero semanas después recibió una notificación inesperada en su domicilio: se trataba de un aviso del municipio, que la instaba a retirar el auto de un predio municipal donde estaba bajo guarda.

Vergara sostuvo además que la supuesta intimación que le mostraron estaba fechada el 22 de junio, un domingo en el que, según afirmó, se encontraba en Cinco Saltos cuidando a su madre. “Jamás vi papeles pegados en mi auto ni recibí aviso en tiempo y forma. ¿Por qué no me notificaron a las 24 o 48 horas?”, cuestionó.

La respuesta oficial: “El auto se desplazó solo y fue removido”

La respuesta desde la Municipalidad de Neuquén no se hizo esperar. Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, negó que se tratara de una irregularidad y afirmó, en declaraciones a Mejor Informado, que la vecina fue debidamente notificada.

Según el funcionario, el vehículo de la mujer estaba mal estacionado y sin freno de mano, lo que provocó que se desplazara hacia la esquina, generando riesgo en la vía pública. “La policía dio aviso a Tránsito y se procedió al retiro del auto. Todo quedó registrado en fotos, donde se ve la presencia de los inspectores, la grúa y la policía”, explicó.

El vehículo estaba mal estacionado y sin freno de mano, lo que provocó que se desplazara hacia la esquina, generando riesgo en la vía pública.

Baggio fue más allá y acusó directamente a la mujer de faltar a la verdad: “La señora miente. Nosotros ya le explicamos cómo fueron los hechos y se lo demostramos con documentación. El auto fue retirado de acuerdo al procedimiento, se pegó la oblea correspondiente y se siguió el plazo que establece el Código Contravencional”.

El subsecretario aclaró que, luego de 15 días sin que apareciera el titular, se inició la búsqueda de domicilios hasta dar con la dirección de Vergara y enviarle la notificación. “El proceso demoró entre 20 y 30 días, algo totalmente razonable. No levantamos autos bien estacionados ni escondemos vehículos en el predio municipal, donde incluso hay custodia policial”, enfatizó.

“La señora miente. Nosotros ya le explicamos cómo fueron los hechos y se lo demostramos con documentación. El auto fue retirado de acuerdo al procedimiento, se pegó la oblea correspondiente y se siguió el plazo que establece el Código Contravencional”, explicó Baggio.

Acusaciones cruzadas

Mientras la vecina insiste en que su auto fue secuestrado de manera irregular y sin comunicación oportuna, desde el municipio remarcan que la denuncia pública “desacredita la tarea de Tránsito” y genera un conflicto innecesario.

“El seguro ya le pagó el vehículo porque ella misma lo denunció como robado. Que ahora salga a decir que lo levantamos ilegalmente no tiene explicación”, sentenció Baggio, quien recalcó que la situación se originó por un descuido de la conductora al no dejar el freno de mano puesto.

El caso, que combina la desaparición de un vehículo, la desconfianza hacia el procedimiento municipal y la indemnización del seguro, abrió una polémica en Neuquén que promete más capítulos: la vecina sostiene que hubo irregularidades, y la Municipalidad defiende la transparencia del accionar de sus inspectores