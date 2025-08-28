Avanza la exploración de fluorita en Sierra Grande: vecinos y organismos participaron del muestreo de agua

A 15 kilómetros al sur de Sierra Grande, el Proyecto Delta XXI sigue avanzando en la exploración de fluorita, un mineral clave para varias industrias, desde la fabricación de aluminio hasta medicamentos. Por estos días, la actividad se centró en un nuevo muestreo de agua que buscó darle transparencia al proceso y tranquilidad a la comunidad.

La jornada no fue cerrada ni exclusiva de la empresa. Participaron organismos provinciales, el Municipio, la Defensoría del Pueblo, un representante de la Legislatura y hasta un superficiario de la zona. También estuvieron técnicos del CIATI y personal del Departamento Provincial de Aguas (DPA), que se encargó de realizar contramuestras para garantizar que los resultados sean claros y confiables.

El trabajo se hizo en distintos puntos: aguas arriba, en el centro y aguas abajo de las perforaciones exploratorias. Ahora, la empresa tiene 15 días para entregar los análisis a la Autoridad Minera y los resultados deberán ser compartidos con todos los que estuvieron presentes en el procedimiento.

El área de exploración abarca unas 132 hectáreas en el Departamento San Antonio, sobre formaciones geológicas de gran interés. Aunque por ahora todo está en etapa de exploración avanzada, el objetivo es cuantificar el recurso y definir los próximos pasos en el desarrollo del proyecto.

Mientras tanto, en Sierra Grande crece la expectativa. La fluorita, poco conocida fuera de lo técnico, es un recurso muy buscado por industrias que van desde los vidrios especiales hasta los gases refrigerantes. Y todo lo que pase en Delta XXI promete tener impacto en la región.