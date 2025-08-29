¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 29 de Agosto, Neuquén, Argentina
PREOCUPACIÓN

Desapareció una joven en Las Perlas y activaron protocolo de búsqueda regional

Se trata de Antonella Beatriz Infante que fue vista por última vez al salir de su vivienda durante la noche. La Subcomisaria 82° encabeza la búsqueda y solicitó colaboración ciudadana

Por Fabian Rossi
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 10:12
Salió de su hogar y no se supo nada más de ella

La Policía de Río Negro activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Antonella Beatriz Infante, de 28 años, quien fue vista por última vez al salir de su vivienda en Balsa Las Perlas durante la noche de este jueves. Asimismo, se solicitó colaboración a la comunidad que aporte cualquier dato que permita localizarla. La joven permanece desaparecida desde hace varias horas y se desconoce su destino.

Infante tiene tez trigueña, mide aproximadamente 1,66 metros, posee cabello largo hasta los hombros y ojos color marrón claro. Además, lleva un piercing en la nariz y varios tatuajes distribuidos en distintas partes del cuerpo. La última vez que fue vista, se encontraba sola y no se ha logrado establecer contacto desde entonces. La Policía trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad en la zona.

La Subcomisaria 82° de Las Perlas encabeza la investigación, en coordinación con otras unidades operativas. Asimismo, se activaron recorridas en sectores linderos, se hicieron rastrillajes en áreas de tránsito peatonal y consultas en centros de salud. “Toda información puede ser clave para avanzar en la búsqueda”, indicaron desde la fuerza.

Cualquier dato que sea de importancia se puede comunicar al 911 o a la unidad policial más cercana. La desaparición de Antonella generó preocupación entre vecinos y allegados, que comenzaron a difundir su imagen en redes sociales. La Policía reiteró que se trata de una búsqueda activa y que se mantiene contacto permanente con la familia.

 

