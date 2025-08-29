Autorizan hasta seis vuelos semanales entre Bariloche y San Pablo sin escala en Buenos Aires

La Subsecretaría de Transporte Aéreo de la Nación autorizó a LATAM Airlines Brasil a operar hasta seis vuelos semanales entre San Pablo y Bariloche, sin necesidad de realizar escala en Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante publicación en el Boletín Oficial y cuenta con el respaldo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), como parte de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Brasil. La empresa acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos para prestar el servicio.

La disposición, firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. La autorización contempla vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga, con origen en el aeropuerto Guarulhos de San Pablo y destino directo en Bariloche. Esta operatoria representa un avance significativo en la conectividad aérea de la región patagónica, al facilitar el arribo de turistas brasileños sin desvíos ni escalas intermedias. Durante la temporada invernal, Bariloche incrementó sus frecuencias con Brasil, incluyendo conexiones con Porto Alegre y Belo Horizonte.

Desde el sector turístico destacaron que Brasil representa más del 30% del turismo receptivo en Argentina, y que Bariloche figura entre los destinos más elegidos por visitantes del país vecino, especialmente durante el invierno. La nueva ruta directa no solo acorta tiempos y reduce costos, sino que también amplía la oferta de vuelos disponibles, favoreciendo la planificación de viajes y el desarrollo económico local. Se espera que la medida tenga impacto positivo en hotelería, gastronomía y servicios turísticos.

La operatoria de LATAM Airlines Brasil es una estrategia de fortalecimiento de la conectividad internacional, impulsada por el Gobierno Nacional y acompañada por autoridades provinciales y municipales. La habilitación de vuelos directos responde a la demanda creciente de pasajeros y a la necesidad de consolidar corredores turísticos eficientes. “La conectividad aérea es clave para el desarrollo regional y la integración con mercados estratégicos”, señalaron desde el sector.

Las autoridades reiteraron que la empresa podrá ofrecer hasta seis frecuencias semanales, sujetas a la programación operativa y a la demanda estacional. La medida fue celebrada por operadores turísticos, cámaras empresariales y organismos de promoción, que consideran fundamental sostener y ampliar este tipo de conexiones. LATAM ya opera vuelos similares en otras regiones del país, y se espera que Bariloche consolide su posición como puerta de entrada internacional a la Patagonia.