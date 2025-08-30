Elecciones de octubre ¿cuánto y cuándo se cobrará por ser autoridad de mesa o delegado? la cifra te va a sorprender

El Gobierno de Argentina ha publicado en el Boletín Oficial la resolución que detalla los montos que recibirán las personas que participen como autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre. Esta medida, firmada por el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, busca asegurar el correcto desarrollo de los comicios y compensar la labor de quienes cumplen estas importantes funciones.

¿Cuánto se pagará?

Según la normativa, los viáticos se han establecido de la siguiente manera:

Autoridades de mesa: Quienes se desempeñen como presidentes o vocales de mesa recibirán $40.000 .

Capacitación: Si completas la capacitación previa, tendrás un adicional de $40.000 , sumando un total de $80.000 por tu participación.

Delegados de locales de votación: Estos recibirán $80.000 .

Delegados judiciales: Su viático será de $40.000 .

Delegados tecnológicos: Quienes cumplan esta función percibirán $120.000.

Nuevas modalidades de cobro

Además de los montos, la resolución introduce más opciones para cobrar los viáticos, facilitando el proceso. Los pagos podrán realizarse a través de:

Transferencia bancaria o billeteras virtuales.

La aplicación del Correo Argentino.

De forma presencial en las sucursales del Correo.

El derecho a cobrar estos viáticos caducará a los 12 meses después de la elección. La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones para autorizar el pago.