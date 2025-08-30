¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 30 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Regionales

Elecciones de octubre ¿cuánto y cuándo se cobrará por ser autoridad de mesa o delegado? la cifra te va a sorprender

El Gobierno nacional ya definió los montos que se pagarán en las elecciones de octubre. Pero hay un dato que pocos conocen. Descubrí la cifra final para cada caso.

Por Redacción

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 10:02
PUBLICIDAD

El Gobierno de Argentina ha publicado en el Boletín Oficial la resolución que detalla los montos que recibirán las personas que participen como autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre. Esta medida, firmada por el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, busca asegurar el correcto desarrollo de los comicios y compensar la labor de quienes cumplen estas importantes funciones.

¿Cuánto se pagará?

Según la normativa, los viáticos se han establecido de la siguiente manera:

  • Autoridades de mesa: Quienes se desempeñen como presidentes o vocales de mesa recibirán $40.000.

  • Capacitación: Si completas la capacitación previa, tendrás un adicional de $40.000, sumando un total de $80.000 por tu participación.

  • Delegados de locales de votación: Estos recibirán $80.000.

  • Delegados judiciales: Su viático será de $40.000.

  • Delegados tecnológicos: Quienes cumplan esta función percibirán $120.000.

Nuevas modalidades de cobro

Además de los montos, la resolución introduce más opciones para cobrar los viáticos, facilitando el proceso. Los pagos podrán realizarse a través de:

  • Transferencia bancaria o billeteras virtuales.

  • La aplicación del Correo Argentino.

  • De forma presencial en las sucursales del Correo.

El derecho a cobrar estos viáticos caducará a los 12 meses después de la elección. La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones para autorizar el pago.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD