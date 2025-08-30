Inundaciones por tormenta de Santa Rosa en Centenario: cortes y desvíos vigentes

Con la situación de sitios anegados debido a la tormenta de Santa Rosa, el Municipio de Centenario, junto al Comité de Emergencia —conformado por Defensa Civil municipal, Bomberos Voluntarios y Policía provincial—, realiza tareas de desagote en las zonas más afectadas.

Entre los sectores donde ya se logró escurrir el agua se encuentran Guillen y Honduras, y Canadá y Astor Piazzolla. Sin embargo, continúan los trabajos en otras calles anegadas. El objetivo es evitar que los vehículos provoquen el ingreso de agua a las viviendas afectadas. Se recomienda circular a paso de hombre en las zonas cercanas.

Patrullaje y asistencia a vecinos

Defensa Civil mantiene recorridas desde que el pronóstico anunció la tormenta. Bomberos Voluntarios y personal policial trabajan en la segunda rotonda, otro sector con dificultades de circulación.

Prevención y áreas pendientes de revisión

Gracias a la limpieza profunda realizada el año pasado, la esquina de la Casa de la Cultura permanece despejada, al igual que el drenaje sobre Natalio Burd. No obstante, se identificaron sectores con problemas (Lanín y Ballester; Costa Rica y Guillén) que serán revisados para establecer una solución definitiva.

Pronóstico y vías de contacto

Según el pronóstico meteorológico, se prevén más lluvias durante las próximas horas. Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con: