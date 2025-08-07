Buscan en Roca a una adolescente de 15 años desaparecida hace una semana

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Brisa Núñez, una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar el pasado 31 de julio en Roca y permanece desaparecida desde hace seis días. La denuncia fue radicada por un familiar en la comisaría 47 de J.J. Gómez, y desde entonces se desplegaron acciones en distintos puntos de la ciudad, con intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La familia solicita colaboración urgente de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarla.

Brisa vive una situación de vulnerabilidad compleja y, según fuentes policiales, ha protagonizado múltiples ausencias de su hogar en los últimos años. Aunque en ocasiones anteriores fue localizada por las fuerzas de seguridad, su entorno advierte que las desapariciones se repiten con frecuencia y que no se han logrado medidas institucionales sostenidas para garantizar su protección. “Estamos muy preocupados por su bienestar. Tiene retraso madurativo y necesita contención permanente”, señalaron desde su círculo familiar.

La joven es de tez blanca, cabello largo rojizo, ojos marrones y contextura robusta. Mide aproximadamente 1,70 metros y tiene una cicatriz visible en el brazo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía calzas negras y un pullover negro. La Policía difundió su descripción física y pidió a la población que, ante cualquier información, se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o al 911. También se notificó a organismos provinciales de protección de derechos para reforzar el seguimiento del caso.

Desde la SENAF se indicó que se está trabajando en articulación con el área de Seguridad para evaluar antecedentes y definir medidas de intervención. “Es un caso que requiere abordaje integral, con perspectiva de derechos y contención especializada”, señalaron fuentes del organismo. La reiteración de ausencias y el contexto familiar hacen necesario un seguimiento institucional más profundo, que garantice no solo la localización sino también la protección sostenida de la adolescente.