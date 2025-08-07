Roca identificó y multó a vecinos mugrosos que tiraron basura en la vía pública

Mediante el sistema de videovigilancia urbana, la municipalidad de Roca logró identificar a dos vecinos que, a bordo de una camioneta Renault color rojo, realizaron una disposición indebida de residuos junto a un Punto Limpio, generando acumulación de basura y afectando la limpieza del espacio público. Las imágenes registradas permitieron constatar la infracción y aplicar una sanción económica de $1.260.000, según lo establece la ordenanza 5027/23. Desde el área de Ambiente remarcaron que este tipo de conductas no solo vulneran las normas, sino que perjudican el trabajo de los recicladores y el compromiso colectivo por una ciudad más limpia.

En consecuencia, desde el municipio de Roca se intensificaron los controles sobre la correcta disposición de residuos en los Puntos Limpios de la ciudad que están diseñados exclusivamente para recibir materiales reciclables secos y limpios, que deben ser depositados dentro de los contenedores correspondientes según su color: azul para papel y cartón plegado, amarillo para plásticos y latas compactados y verde para vidrios (introducidos de forma individual). La disposición incorrecta, como dejar residuos al costado o mezclar materiales, constituye una infracción a la ordenanza que prevé las multas.

Los materiales recolectados en estos espacios son destinados a la Cooperativa de Trabajo Recicladores de Roca, que opera en la Planta de Tratamiento de Residuos I. Para evitar saturaciones, se recomendó consultar el Punto Limpio más cercano en el sitio web municipal. En caso de encontrar los contenedores llenos, los vecinos deben trasladar sus residuos a otro punto habilitado o comunicarse con la Dirección de Ambiente para solicitar limpieza, evitando dejar residuos en la vía pública.

Con esta campaña, el gobierno local buscó reforzar la conciencia ciudadana sobre el reciclaje responsable y proteger el trabajo de los recicladores urbanos. “Una ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia”, señalan desde el área de Ambiente, que continuará con los controles y sanciones para quienes incumplan las normas.