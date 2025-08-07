En el Día de San Cayetano habrá marchas de la CTA y sectores sociales contra el ajuste

En el Día de San Cayetano, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro se movilizará en Bariloche, Viedma y Cipolletti bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, en unidad con organizaciones sociales, gremiales y comunitarias. La jornada incluye una olla popular en la sede de PAMI de Roca, en reclamo por la falta de cobertura médica de calidad para los jubilados. “Debemos estar en la calle, en unidad junto a los diversos sectores que hoy sufren las políticas de un gobierno nefasto”, expresó Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA Río Negro.

En Roca, la jornada comenzará a las 11 de la mañana con una olla popular frente a la sede de PAMI, como parte de una protesta impulsada por ATE en ese organismo, ante la falta de especialistas, demoras en turnos y carencias estructurales en la atención médica. A las 16.30 está prevista la movilización desde Avenida Roca y Tucumán, con participación de jubilados, trabajadores estatales, organizaciones barriales y referentes de la multisectorial del Alto Valle. En Bariloche, la concentración será también a las 16.30 en el Centro Cívico, mientras que en Viedma la actividad comenzará a las 14 horas con una muraleada comunitaria en la Capilla San Juan Bautista. En Cipolletti, se realizará una olla popular y un ropero solidario en Circunvalación y Arturo Illia.

Se movilizarán en el Alto Valle, la zona andina y la capital provincial

El reclamo por una atención médica digna para jubilados se convirtió en uno de los ejes centrales de la jornada, en medio de una crisis sanitaria que afecta a miles de afiliados de PAMI en toda la provincia. “Lo que falta no es voluntad de trabajar, lo que falta es trabajo con derechos y servicios que garanticen dignidad”, señalaron desde la CTA.

La protesta también busca visibilizar el ajuste en el sistema previsional, el recorte de prestaciones y la precarización de los trabajadores del organismo. “En este momento de avance de la derecha fascista debemos acompañar todas las luchas con la fuerza de un pueblo que sale a reclamar lo que es justo”, agregó Vicente.

La movilización es parte de una jornada nacional que replica actividades en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, donde confluyen las dos CTA, la CGT y organizaciones del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo. En Río Negro, la convocatoria fue ratificada por la CTA Autónoma y por gremios como ATE, que también denunciaron cesantías, suspensiones y el vaciamiento de áreas estratégicas del Estado. “Hay que frenar la destrucción de los puestos de trabajo y evitar que el Estado se ponga al servicio de los grupos económicos que vienen por nuestras riquezas”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

-