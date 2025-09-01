Cuánto cuesta desde hoy la nafta en Neuquén y Río Negro tras el nuevo aumento

Un septiembre que arranca más caro

El mes empezó con una noticia que vuelve a encender la bronca: los combustibles aumentaron otra vez. A través del Decreto 617/2025, el Gobierno actualizó los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), lo que disparó los precios en todo el país desde el lunes 1 de septiembre.

Este ajuste se suma al que ya se había aplicado en agosto, y desde Nación lo justifican como el cierre de un proceso de “actualización” de tributos que habían quedado congelados.

El detalle de los nuevos precios

En las estaciones de servicio de Neuquén capital, los valores de YPF quedaron así:

Súper: $1.271

Infinia: $1.506

Infinia Diesel: $1.728

En Río Negro, los precios son los siguientes:

Súper: $1.223

Infinia: $1.460

Diesel: $1.466

Infinia Diesel: $1.716

Inflación baja y precios que suben

Lo que más enoja es la contradicción: mientras los últimos informes mostraron, con ciertos matices, una desaceleración de la inflación, los combustibles vuelven a subir. Cada incremento golpea no sólo a quienes cargan el tanque, sino también al transporte y a toda la cadena de precios.

Un aumento que no afloja

Con esta medida, queda claro que los combustibles seguirán siendo un motor de presión en la economía diaria. El bolsillo de los trabajadores, lejos de tener un respiro, empieza septiembre con otra suba que genera bronca e indignación en la calle.