Entre la nueva tecnología y la simple desidia estatal, una brecha se ha agigantado: la que existe entre los ciudadanos de a pie, y quienes los atienden desde detrás de un mostrador público. En este contexto, la diputada Gisselle Stillger, de Arriba Neuquén, presentó un proyecto, acompañada por otros legisladores, para que, al menos en la delegación del PAMI de Neuquén, se mejore un poco, implementando un "un sistema de información clara y accesible a sus afiliados sobre las prestaciones que brinda", proyecto de Comunicación que además incluye "capacitaciones obligatorias" para el personal, con eje en el "trato digno" en la atención al público.

De acuerdo con la iniciativa, se busca garantizar el acceso a la información de manera clara, con "formatos adecuados a las necesidades de las personas mayores de edad", que contemplan "soporte papel, audio, tipografía ampliada, braille, lectura fácil, material digital de fácil acceso o cualquier otro que resulte pertinente", para que la tecnología digital no se transforme en un impedimento, sino que esté al servicio pleno de quienes necesitan información sobre trámites, tratamientos, medicinas, etc.

Además, la iniciativa le requiere a la delegación neuquina del PAMI la puesta en marcha de instancias de capacitación obligatoria para el personal abocado a la atención al público, a fin de "garantizar un trato digno, empático y adaptado a las particularidades de las personas mayores". Esto, que parece de Perogrullo, no lo es, pues hay innumerables testimonios diarios acerca de las dificultades que se les presentan a personas de avanzada edad en un simple trámite.

Precisamente, los fundamentos del proyecto indican que la medida "deriva de los reiterados reclamos por parte de afiliados respecto del trato recibido en las oficinas del PAMI Neuquén".