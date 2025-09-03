¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Historias de Mujeres Valientes: Roxana, la traductora que sobrevivió a la violencia y reconstruyó su vida

Este miércoles a las 21, en el programa que conduce la periodista Lucy Pysny, conoceremos la historia de Roxana Ortega Felicevich, quien tras sufrir violencia de género extrema logró rehacerse luego de no recibir atención.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 19:15
La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios que visibiliza relatos de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza.

El ciclo se transmite en vivo por Canal 6 de Cablevisión digital, en streaming a través de la app de CN247, por www.cn247.tv y www.mejorinformado.com. Además, está disponible en diferido en el canal de YouTube 247 Canal de Noticias.

En la emisión de este miércoles 3 de septiembre a las 21, Pysny presenta la historia de Roxana Ortega Felicevich, traductora y profesora de inglés que fue víctima de violencia de género extrema en Buenos Aires. Tras una brutal agresión de su exmarido que la dejó en coma por tiempo indeterminado y sin recibir atención médica, logró escapar de ese infierno gracias a la ayuda de un amigo que la acompañó en su regreso a Neuquén.

Hoy, Roxana volvió a ejercer su profesión y reconstruye su vida en la Patagonia, aunque las secuelas de aquel pasado siguen presentes. Su historia es un testimonio de resiliencia y coraje, que busca inspirar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

