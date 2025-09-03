Historias de Mujeres Valientes: Roxana, la traductora que sobrevivió a la violencia y reconstruyó su vida

La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios que visibiliza relatos de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza.

El ciclo se transmite en vivo por Canal 6 de Cablevisión digital, en streaming a través de la app de CN247, por www.cn247.tv y www.mejorinformado.com. Además, está disponible en diferido en el canal de YouTube 247 Canal de Noticias.

En la emisión de este miércoles 3 de septiembre a las 21, Pysny presenta la historia de Roxana Ortega Felicevich, traductora y profesora de inglés que fue víctima de violencia de género extrema en Buenos Aires. Tras una brutal agresión de su exmarido que la dejó en coma por tiempo indeterminado y sin recibir atención médica, logró escapar de ese infierno gracias a la ayuda de un amigo que la acompañó en su regreso a Neuquén.

Hoy, Roxana volvió a ejercer su profesión y reconstruye su vida en la Patagonia, aunque las secuelas de aquel pasado siguen presentes. Su historia es un testimonio de resiliencia y coraje, que busca inspirar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.