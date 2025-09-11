Ocho representantes de Río Negro listos para la gran jineteada en Jesús María

El certamen provincial de riendas definió a los ocho representantes rionegrinos que estarán en la gran final nacional de octubre. Entre caras nuevas y nombres que ya son leyenda, la delegación combina juventud, experiencia y la pasión intacta por la tradición criolla.

Ignacio Campos (Mini menores), Bautista Vargas (Menores), Daniela Prates (Damas y Veteranos), Lautaro Navarro (Juveniles), Tomás García (Mayores), Néstor “Ruso” Pereda (Seniors) y Norberto Cutini (Veteranos +60) son los jinetes que llevarán los colores de Río Negro al escenario nacional.

La competencia tuvo un condimento especial: la revalidación de referentes que pisan fuerte en la disciplina. Daniela Prates y el “Ruso” Pereda lograron, por tercer año consecutivo, clasificar a Jesús María. Lo mismo sucedió con Norberto Cutini, que vuelve a decir presente en Veteranos +60, confirmando su lugar entre los históricos.

Daniela Prates aseguró que “vamos esperanzados de poder representar bien a nuestra provincia y deseosos de lograr los mejores resultados. Es un orgullo volver a estar presentes en este certamen nacional, llevando una vez más el nombre de Río Negro a lo más alto”.

Con la delegación ya conformada, la ilusión viaja intacta. El equipo rionegrino llega con un mix de jóvenes promesas y figuras consolidadas, con la mira puesta en dejar la provincia en lo más alto del certamen.

Entre los clasificados se combinan nuevas promesas y jinetes históricos.

Jesús María no es solo una competencia: es un símbolo de la cultura gaucha y del encuentro nacional de destrezas. Una vez más, Río Negro tendrá su lugar en ese escenario, mostrando la fuerza de una provincia que sigue apostando por la tradición y las riendas.