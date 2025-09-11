¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 11 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Barda del Medio se vivió una nueva final

Ocho representantes de Río Negro listos para la gran jineteada en Jesús María

Entre juventud y experiencia, quedaron definidos los nombres que representarán a la provincia en la gran final nacional de riendas. Vuelven a decir presente referentes históricos y se suman nuevas promesas.

Por Fabian Rossi
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 07:30
La delegación rionegrina competirá en la final nacional de octubre.

El certamen provincial de riendas definió a los ocho representantes rionegrinos que estarán en la gran final nacional de octubre. Entre caras nuevas y nombres que ya son leyenda, la delegación combina juventud, experiencia y la pasión intacta por la tradición criolla.

Ignacio Campos (Mini menores), Bautista Vargas (Menores), Daniela Prates (Damas y Veteranos), Lautaro Navarro (Juveniles), Tomás García (Mayores), Néstor “Ruso” Pereda (Seniors) y Norberto Cutini (Veteranos +60) son los jinetes que llevarán los colores de Río Negro al escenario nacional.

La competencia tuvo un condimento especial: la revalidación de referentes que pisan fuerte en la disciplina. Daniela Prates y el “Ruso” Pereda lograron, por tercer año consecutivo, clasificar a Jesús María. Lo mismo sucedió con Norberto Cutini, que vuelve a decir presente en Veteranos +60, confirmando su lugar entre los históricos.

Daniela Prates aseguró que “vamos esperanzados de poder representar bien a nuestra provincia y deseosos de lograr los mejores resultados. Es un orgullo volver a estar presentes en este certamen nacional, llevando una vez más el nombre de Río Negro a lo más alto”.

Con la delegación ya conformada, la ilusión viaja intacta. El equipo rionegrino llega con un mix de jóvenes promesas y figuras consolidadas, con la mira puesta en dejar la provincia en lo más alto del certamen.

Entre los clasificados se combinan nuevas promesas y jinetes históricos.

Jesús María no es solo una competencia: es un símbolo de la cultura gaucha y del encuentro nacional de destrezas. Una vez más, Río Negro tendrá su lugar en ese escenario, mostrando la fuerza de una provincia que sigue apostando por la tradición y las riendas.

