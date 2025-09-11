En la esquina de Gazari Rufino y Doctora Pelaez de la ciudad de Neuquén, no pueden perderse. Es que en el lugar hay dos carteles de señalización ¡idénticos!

Una vecina difundió un video en el que muestra el curioso paisaje con el que conviven todos los días: un cruce con dos grandes carteles azules. Sin duda es una imagen insólita, ya que las señalizaciones están una al lado de la otra.

En realidad, el hecho no sería un problema para las personas que viven en el lugar, ubicado a pocas cuadras del Mirador del río Neuquén, pero el problema real es un pozo que acompaña a los dos postes.

“Es una esquina con doble señalización y justo en el lugar se rompió un caño de agua. Llamaron a Epas, lo vinieron a arreglar, picaron la calle y después no vinieron jamás”, contó la mujer que grabó el llamativo video.

Además, contó que “pusieron unos palos para señalizar, para que no pasen por arriba y resulta que se lo pasaron a llevar y se encajó un auto”.

Ante el panorama y la larga espera, los vecinos decidieron rellenar el pozo ellos mismos. “Pusimos tierra para arreglar la calle, para que no pase de nuevo lo mismo con otro auto y seguimos esperando que lo vengan a arreglar y hasta el día de hoy no pasó nada”, se quejó la vecina.