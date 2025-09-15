La Feria del Libro de Neuquén continúa con una nutrida agenda de propuestas culturales para toda la comunidad. Este martes 16 de septiembre, los distintos espacios del predio ofrecerán presentaciones de libros, talleres, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. A continuación, te contamos lo más destacado de la jornada:

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs : "Rodrigo Javier Dias" presenta su libro "Crónicas Geográficas: un viaje por las rutas neuquinas" , una obra que combina relatos de viaje y mirada histórica sobre los caminos del sur.

18:00 hs : La UPCN presenta la 8ª edición de "Malvinas, La salamanca Patagónica" , un espectáculo de coplas, vidalas y cantos ancestrales que rinde homenaje a la memoria y la identidad patagónica.

19:00 hs: La reconocida escritora y actriz Patricia Suárez dictará el taller de dramaturgia "La escena de tu vida", orientado a quienes deseen explorar la escritura teatral desde lo autobiográfico.

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs : María Inés Bogolmny ofrecerá la charla "Leer con otros: una red de clubes de lectura" , con foco en las experiencias colectivas de lectura y su impacto en la comunidad.

18:00 hs: Se realizará la charla "Autoridad en crisis: Tensiones entre familias y escuelas en tiempos de desconfianza y malentendidos", coordinada por Mariano Cranco: Actividad exclusiva para docentes inscriptos.

Domo María Elena Walsh

18:00 hs : Elio Óscar Bressán y Silvia Beatríz Zurdo presentan "El último Rey de Neuquén" , un espectáculo que combina narración oral, canto y humor con fuerte impronta regional.

19:00 hs: Carlos Héctor Agúndez presenta "Relatos Protapatagónicos 2", una colección de textos costumbristas que rescatan tradiciones y modos de vida del interior neuquino.

Escenario “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”