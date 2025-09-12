Julieta Corroza: “No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de Neuquén”

“Con el esfuerzo de nuestra gente construimos un modelo que nos llena de orgullo. El plan de becas más importante del país para las juventudes, programas de acompañamiento para adultos mayores, políticas inclusivas para personas con discapacidad, y una gestión que pone a la Seguridad y a la Salud como prioridades permanentes. Ese es el Neuquén que elegimos defender”, destacó la candidata a senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Subrayó, además, que La Neuquinidad es un espacio político que tiene un único límite: la provincia. “No nos debemos a ninguna lógica nacional ni a intereses externos. Nuestro límite son los límites de Neuquén, en el sentido más profundo: cada familia, cada barrio, cada comunidad de esta tierra. Amamos Neuquén, sentimos Neuquén y tenemos puesta la camiseta de nuestra provincia”, subrayó.

En ese sentido, recordó que la obra pública provincial se financia con fondos propios y se distribuye en cada región del territorio: “Escuelas, hospitales, rutas, viviendas y servicios que llegan a todas las localidades son posibles porque los neuquinos elegimos apostar a nosotros mismos. Lo que hacemos no depende de promesas ajenas: depende de nuestra convicción de que el desarrollo debe llegar a todos, sin exclusiones”.

Finalmente, remarcó que su candidatura es parte de una continuidad de ese rumbo: “Nuestro norte es la gente. Más oportunidades para estudiar, para trabajar, para vivir seguros y con dignidad. No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de Neuquén. La Neuquinidad es nuestro mejor recurso y nuestra mayor fortaleza para construir el futuro que merecemos”.

