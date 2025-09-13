Ousset, de cara a octubre: “La libertad para nosotros es autonomía y autodeterminación”

En diálogo con el programa Neuquén.Ar por AM550 La Primera, el candidato a senador nacional Juan Luis Ousset definió la Neuquinidad como “una forma de vida” que se expresa en un modelo de gestión pública con identidad propia.

Ousset destacó que este modelo se sostiene en la administración responsable de los recursos, la austeridad fiscal y la inversión en salud, educación y seguridad pública. Subrayó que programas como las becas Gregorio Álvarez son estructurales para garantizar igualdad de oportunidades en la provincia.

Estado presente y autonomía provincial

El candidato señaló que la Neuquinidad implica un Estado inteligente y ágil, que interviene donde es necesario para generar condiciones de igualdad. “La libertad para nosotros es autonomía y autodeterminación”, sostuvo, diferenciándose de modelos nacionales que plantean una menor intervención estatal.

Entre los organismos que ejemplifican este esquema mencionó a EPAS, Corfone y Vialidad Provincial, al remarcar la importancia de contar con empresas públicas fuertes para ejecutar obras estratégicas.

Diferencias con el escenario nacional

Consultado sobre los recientes resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, Ousset afirmó que “lo que pasa allí es ajeno a Neuquén” y que la política local no debe quedar atrapada en disputas nacionales.

“Queremos llevar voces que representen a Neuquén al Congreso”, señaló, y cuestionó la dependencia de legisladores de espacios nacionales. En este sentido, recordó la gestión del gobernador Rolando Figueroa en la Cámara de Diputados como ejemplo de defensa de los recursos neuquinos.

Obras públicas y transparencia

Ousset remarcó que el modelo neuquino prioriza la redistribución de recursos en infraestructura y servicios esenciales. “Estamos invirtiendo más de mil millones de dólares en obra pública”, indicó, mencionando rutas, gasoductos y más de 60.000 m² de nuevas escuelas técnicas.

Además, resaltó medidas de tolerancia cero a la corrupción, eliminación de gastos superfluos y la promoción de la ley de Ficha Limpia a nivel nacional.

Reclamo por coparticipación y aportes al país

El candidato planteó que la provincia de Neuquén aporta más a la Nación de lo que recibe. “De cada 100 pesos que pagamos en impuestos nacionales, nos vuelven solo 51”, cuestionó, y pidió un nuevo debate sobre la ley de coparticipación.

Asimismo, destacó el rol de Vaca Muerta como generador de divisas para el país y reclamó mayor acompañamiento de la Nación en obras e infraestructura.

Una propuesta plural

Ousset recordó que la lista de La Neuquinidad fue la única en Neuquén que definió candidaturas a través de internas abiertas. “Es una propuesta plural y federal, que busca representar a la provincia sin condicionamientos nacionales”, afirmó.