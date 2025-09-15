De los escenarios a las letras: Ely Navarro presentó "Un poco más de mí"

Con gran concurrencia de público en la Feria Internacional del Libro de Neuquén, la escritora, actriz y directora teatral Ely Navarro presentó Un poco más de mí, su quinto libro de relatos, poemas y monólogos teatrales.

La neuquina, que además se define como una artista inquieta y multifacética, contó a 24/7 Canal de Noticias cómo nació este nuevo proyecto: “Siempre estoy escribiendo y a principio de este año le dije a Iván (su editor) que quería ir por otro libro. Me gustaba la idea de un formato pequeño, cómodo, y él me propuso armar una trilogía. Este es el segundo, ya estoy trabajando en el tercero”.

Navarro recordó que su vínculo con la escritura se remonta a la infancia: “Desde que aprendí a leer me atrapó la magia de las palabras. Tenía un cuaderno con mi abuelo en el que nos contábamos lo que nos pasaba en la semana. Él inventaba historias increíbles, y eso me enseñó que la realidad podía ficcionalizarse”.

Sobre la creación literaria, la autora reflexionó: “No me siento en un escritorio esperando la inspiración. Escribo en cualquier momento, cuando algo me atraviesa, cuando necesito ordenar emociones. Para mí la escritura es un lugar de catarsis y de sanación”.

También destacó que sus textos nacen muchas veces del dolor y se transforman en algo compartido: “Son sentires, como yo los llamo. Escribir me ayuda a entender la mochila que todos cargamos, a convivir con ella desde un lado más sano. Y lo más hermoso es cuando alguien me dice ‘esto que escribiste es lo que me pasa a mí’. Ahí siento que no escribo sola”.

Con la sala llena en el auditorio Irma Cuña, Navarro reafirmó que su producción artística no se detiene: “No paro nunca, necesito escribir. A mí escribir hace que mi mochila se sienta más liviana”.

La escritora, que ya publicó novelas, antologías y obras teatrales, celebró el espacio que la Feria del Libro brinda a los autores regionales: “Es un privilegio estar acá, compartir con tanta gente y ver cómo la literatura neuquina sigue creciendo”.