Uno por uno, el listado de escritores que inauguran la Feria Internacional del Libro

Con los últimos retoques en la logística, ingreso de camiones y armado de panelería, la Feria del Libro ya empieza a tomar forma en la ciudad. Este gran evento cultural, que se extenderá durante 10 días, promete superar las expectativas con una propuesta diversa, inclusiva y profundamente arraigada en la identidad local y regional.

La feria contará con más de 100 expositores, entre editoriales, librerías, autores y proyectos culturales de la región, la provincia y el país. También se ofrecerán actividades formativas, visitas educativas guiadas, presentaciones de libros, talleres y espectáculos, muchos de los cuales agotaron su cupo en solo un día. “Es una feria que conserva su identidad, con fuerte presencia local y regional”, destacó María Pasqualini, Secretaria de Jefatura de Gabinete en el Noticiero Central que se transmite por Cn 24/7 Canal de Noticias.

El año pasado, la feria convocó a 200.000 personas en solo seis días, y se convirtió en una de las ferias del libro con mayor volumen de ventas diarias del país, con un promedio de 6.000 libros vendidos por día.

El evento cultural vivirá una noche especial con la presencia de dos referentes de la cultura y el pensamiento argentino: Luis Pescetti y Luis Novaresio. Ambos ofrecerán charlas abiertas al público que prometen emoción, reflexión y mucho contenido para llevarse a casa.

El multipremiado autor, músico y educador Luis Pescetti presentará su charla “Botiquín emocional”, una propuesta sensible y necesaria dirigida especialmente a padres, madres y docentes.

Con su estilo único, que combina humor, ternura y profundidad, Pescetti invitará a reflexionar sobre el rol emocional de quienes acompañan la infancia y la adolescencia.

A las 20:30 hs será el turno del periodista y escritor Luis Novaresio, que llega con su último libro: "Todo por amor, pero no todo", una obra que entrelaza ensayos íntimos, historias personales y análisis de vínculos, sin perder la mirada aguda y provocadora que lo caracteriza.

Con una trayectoria consolidada en medios nacionales y una voz cada vez más presente en el plano editorial, Novaresio propondrá un recorrido por los afectos, las contradicciones del amor y los límites del dar, en una conversación que se anticipa tan profunda como necesaria.

Ambas charlas se desarrollarán en el marco de la Feria del Libro, con entrada libre y gratuita, en el auditorio principal del Museo.