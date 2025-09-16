Descuentos irresistibles en pizzas y empanadas: dónde aprovechar la gran noche en Neuquén y Cipolletti

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, que se celebra este martes 16 de septiembre en todo el país.

Según informó la entidad, se trata del “encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario”. Durante la jornada, miles de comercios ofrecerán promociones especiales, que incluyen 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas.

Cada local define si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, así como los medios de pago habilitados. En ediciones anteriores, más de 1.500 locales participaron en Argentina, duplicando o triplicando sus ventas en una sola noche.

Locales adheridos en Neuquén Capital

En la ciudad de Neuquén, son seis los comercios que participan de la iniciativa, distribuidos entre el centro y distintos barrios.

Zona céntrica

Kiosco de Empanadas Avellaneda (Islas Malvinas 290). Promos solo en salón y en efectivo: 3x2 en empanadas y 50% en pizzas.

Big Pizza B Blanca (Buenos Aires 252). 50% de descuento en pizzas, para llevar, con todos los medios de pago.

Olivia (Julio Argentino Roca 298). 50% de descuento en pizzas para take away, con todos los medios de pago.

Barrios

Central de Pizzas y Empanadas (Belgrano 2178, barrio Cumelén). 50% de descuento en pizzas para retirar, con todos los medios de pago.

Solo Empanadas (Avenida del Trabajador 3382, barrio Unión de Mayo). Promos solo en efectivo y en salón: 3x2 en empanadas y 50% en pizzas.

Lo de Pablo (Quilembai 3090, barrio Terrazas del Neuquén). 50% de descuento en pizzas, solo en efectivo.

Locales adheridos en Plottier

Olivia (Río Colorado 152). 50% en pizzas para retirar, con todos los medios de pago.

Di Tutto (Percy Clark 1700). 3x2 en empanadas para retirar, con todos los medios de pago.

Locales adheridos en Cipolletti