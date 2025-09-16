¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 16 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Descuentos irresistibles en pizzas y empanadas: dónde aprovechar la gran noche en Neuquén y Cipolletti

Este martes 16 de septiembre se realiza la 42ª edición del evento organizado por APYCE. Pizzerías y casas de empanadas de Neuquén y alrededores ofrecerán 50% de descuento y 3x2 en productos.

Por Nicolás Alvarez
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 17:02
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, que se celebra este martes 16 de septiembre en todo el país.

Según informó la entidad, se trata del “encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario”. Durante la jornada, miles de comercios ofrecerán promociones especiales, que incluyen 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas.

Cada local define si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, así como los medios de pago habilitados. En ediciones anteriores, más de 1.500 locales participaron en Argentina, duplicando o triplicando sus ventas en una sola noche.

Locales adheridos en Neuquén Capital

En la ciudad de Neuquén, son seis los comercios que participan de la iniciativa, distribuidos entre el centro y distintos barrios.

Zona céntrica

  • Kiosco de Empanadas Avellaneda (Islas Malvinas 290). Promos solo en salón y en efectivo: 3x2 en empanadas y 50% en pizzas.

  • Big Pizza B Blanca (Buenos Aires 252). 50% de descuento en pizzas, para llevar, con todos los medios de pago.

  • Olivia (Julio Argentino Roca 298). 50% de descuento en pizzas para take away, con todos los medios de pago.

Barrios

  • Central de Pizzas y Empanadas (Belgrano 2178, barrio Cumelén). 50% de descuento en pizzas para retirar, con todos los medios de pago.

  • Solo Empanadas (Avenida del Trabajador 3382, barrio Unión de Mayo). Promos solo en efectivo y en salón: 3x2 en empanadas y 50% en pizzas.

  • Lo de Pablo (Quilembai 3090, barrio Terrazas del Neuquén). 50% de descuento en pizzas, solo en efectivo.

Locales adheridos en Plottier

  • Olivia (Río Colorado 152). 50% en pizzas para retirar, con todos los medios de pago.

  • Di Tutto (Percy Clark 1700). 3x2 en empanadas para retirar, con todos los medios de pago.

Locales adheridos en Cipolletti

  • Lo de Jacinto (Leandro N. Alem 157). 3x2 en empanadas, solo en efectivo y para llevar.

  • Olivia (Leandro N. Alem 1100). 50% en pizzas para retirar, con todos los medios de pago.

