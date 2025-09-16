Buscan a una persona que fue captada por cámaras de seguridad cuando se arrojó al río Negro

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este lunes en Viedma, luego de que una persona se arrojara al río Negro en inmediaciones del puente Basilio Villarino. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia. La secuencia ocurrió alrededor de las 17.30 y generó una rápida intervención de Prefectura Naval Argentina, Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en la zona para dar con el paradero del individuo.

Según confirmaron fuentes oficiales, el sistema de videovigilancia captó a una persona que caminaba por la zona costera y, tras detenerse brevemente, se arrojó al agua por voluntad propia. Las imágenes fueron revisadas por personal policial, que dio aviso a las fuerzas de rescate. Desde ese momento se inició un operativo coordinado que incluyó embarcaciones, drones, patrullas terrestres y rastrillajes en ambas márgenes del río, sin resultados positivos.

La búsqueda se concentró en el sector comprendido entre el puente y la zona de la costanera. También se incorporaron brigadas de Bomberos y agentes de Defensa Civil, que colaboran en tierra con la logística y el relevamiento de testigos. La identidad de la persona aún no fue confirmada oficialmente, aunque se trabaja sobre registros fílmicos y testimonios que podrían aportar datos relevantes.

Con la llegada de la noche, las condiciones de visibilidad se tornaron más complejas, aunque se mantuvo la presencia de personal en puntos estratégicos. El caso generó conmoción en la comunidad y se espera que en las próximas horas se amplíe el operativo con nuevas herramientas tecnológicas. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, que definirá las medidas judiciales y coordinará el seguimiento del caso junto a las fuerzas de seguridad.

