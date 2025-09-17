Historias de Mujeres Valientes: Carla, la mujer que transformó su dolor en libros

La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios que visibiliza relatos de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza.

El ciclo se transmite en vivo por Canal 6 de Cablevisión digital, en streaming a través de la app de CN247, por www.cn247.tv y www.mejorinformado.com. Además, está disponible en diferido en el canal de YouTube 247 Canal de Noticias.

En la edición de este miércoles 17 de septiembre a las 21, la periodista Lucy Pysny presenta la historia de Carla Rojkind, escritora y licenciada en Comunicación Social, decidió dejar de lado su profesión para dedicarse por completo a la escritura. Al mismo tiempo, asumió la conducción de una pequeña empresa familiar como forma de sustento.

Su historia está atravesada por la pérdida de su madre y de su hermana, ambas fallecidas a causa del cáncer, experiencias que marcaron su camino personal y profesional.

El domingo 21, Rojkind presentará su segundo libro en la Feria del Libro, un volumen integrado por 20 cuentos de temáticas diversas. La obra refleja una etapa de consolidación en su carrera como escritora y abre paso a su próximo desafío: el desarrollo de su tercer libro.