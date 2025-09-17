El Consejo de la Magistratura dio ingreso a una denuncia contra la fiscal jefe de Bariloche

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial dió ingreso a la denuncia contra la fiscal jefe de Bariloche Betiana Cendón, acusada por funcionarios y empleados judiciales por presunto mal desempeño, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. El expediente fue incorporado a la agenda de trabajo mientras otros tres casos disciplinarios fueron archivados por unanimidad.

La presidenta del cuerpo, Cecilia Criado, informó que la presentación fue recibida el jueves pasado, y que se dio intervención a la Auditoría General para la elaboración de un informe técnico que permita avanzar con el procedimiento correspondiente.

El procurador Jorge Crespo detalló que, tras recibir el expediente, se implementaron algunas medidas preliminares. En primer lugar, se dividió la denuncia según su naturaleza: por un lado, los aspectos administrativos y, por otro, los aspectos penales.

En lo que respecta a la organización interna, se dispuso que la fiscal denunciada no mantuviera contacto con los denunciantes, quienes quedarán bajo la órbita del otro fiscal jefe de la Circunscripción. En cuanto a la dimensión penal, se dio intervención al Fiscal General, quien ya designó a un funcionario de Viedma para encabezar la investigación.

Durante la sesión, la jueza del STJ informó además que hoy se presentó una ampliación de la denuncia inicial contra la funcionaria del Ministerio Público Fiscal. La presidenta consultó a los consejeros si habían tenido oportunidad de leer el expediente y profundizar en su contenido, a fin de evaluar su tratamiento en esta misma sesión.

Durante la sesión, los consejeros coincidieron en la necesidad de contar con el informe de la Auditoría antes de tomar una definición de fondo. Por eso se resolvió convocar a una nueva reunión en la fecha que fije la presidencia, con el objetivo de analizar en detalle tanto la denuncia como los elementos ya recopilados.

El caso abrió un debate dentro del organismo que deberá determinar si las acusaciones contra la fiscal avanzan en un proceso disciplinario o si, como ocurrió con los otros tres expedientes, quedan archivadas sin sanciones.