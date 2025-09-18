Grave escape de gas en plena obra: un trabajador herido

Un importante escape de gas generó preocupación este jueves por la mañana en calle Mosconi del barrio El Chacay de Plottier, cuando una máquina que realizaba tareas de cordón cuneta impactó contra una cañería de distribución de casi 90 centímetros de diámetro.

La rotura provocó una fuga inmediata. Según confirmaron fuentes intervinientes, una persona resultó lesionada y fue trasladada por personal de salud al hospital local.

Desde Defensa Civil de Plottier confirmaron a Mejor Informado que un operario salió despedido por la presión tras la rotura del caño.

"La persona herida era un trabajador que se encontraba en el lugar y salió expulsado por la presión del gas en el momento de la ruptura”, señalaron desde Defensa Civil. "El operario fue trasladado de inmediato al hospital local en una ambulancia", agregaron.

En cuanto a la seguridad en la zona, aclararon que no hubo evacuación de vecinos ni de establecimientos escolares cercanos, pero se dispuso el corte de la electricidad en todo el barrio “para prevenir riesgos de cortocircuitos o chispas por la fuga de gas”.

En el lugar trabajó en primera instancia personal de emergencias, aunque luego quedó a cargo Camuzzi, la empresa distribuidora de gas, que controló la situación y continúa con las reparaciones correspondientes.

Desde el operativo se informó que, a pesar de la magnitud de la pérdida, las condiciones de humedad en el sector redujeron el riesgo de descargas estáticas. No obstante, se mantuvo el perímetro de seguridad hasta estabilizar la fuga.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantener la calma y evitar circular por la zona hasta tanto finalicen los trabajos.