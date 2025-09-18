Una camioneta hacía marcha atrás, chocó contra poste y terminó volcando: la conductora salió ilesa

Una Renault kangoo conducida por una mujer que transportaba paquetes para la firma Vía Cargo se estrelló contra un poste, protagonizando un vuelco del que afortunadamente resultó ilesa, al igual que su acompañante.

Todo ocurrió hoy (18/9) poco después del mediodía, en la intersección de las calles Luis Beltrán y Lago Espejo. La conductora trasladaba una cantidad enorme de paquetes, y, por causas que aún se están tratando de determinar, realizó una mala maniobra que provocó que perdiera el control del móvil y terminara impactando contra la estructura de hormigón, para quedar de costado, sobre la cinta asfáltica.

Vecinos solidarios

Los vecinos salieron a auxiliar a los ocupantes, que pudieron liberarse y quedaron a la espera de una ambulancia, que constató que ambos estaban fuera de peligro, y que no habían sufrido ningún tipo de lesión.

Por otra parte desde la policía caminera se ocuparon de la remoción del móvil, mientras que otro vehículo de la empresa llegó para trasladar la mercadería que debía ser entregada, sacándola del transporte siniestrado hacia otro utilitario.